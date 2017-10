«¿Cómo puede ser de izquierdas alguien que se opone a compartir?»

Por vivencia familiar le correspondía ser médico, aunque no le hubiese importado ser físico o matemático. Pero esa facilidad para la abstracción lo condujo al sacerdocio, una vocación que ha ejercido con intensidad durante los últimos 26 años como párroco del Perpetuo Socorro en Badajoz, responsabilidad que deja por edad a partir de hoy domingo. No esconde los conflictos que tuvo durante la dictadura, ni que lo llaman cura de izquierdas. Huye del dogmatismo y desconfía de quienes tienen respuestas «infalibles» para todo. Intelectual, trabajador, defensor de los más débiles y respetuoso con los no creyentes, una de las cosas que más le duelen es enterrar a un ser querido. «Lo primero que les digo es que yo estoy tan mal como ellos, y luego hago un canto a la esperanza».

-Hábleme de su infancia

-Yo vivía en Campanario. Mi padre era médico y mi madre maestra. Éramos ocho hermanos y estudiaba lo justito. Siempre me atrajo la vida del párroco del pueblo y a los doce años me vine al seminario de Badajoz para ser sacerdote.

-Estudió Teología y Psicología.

-De Badajoz fui a Salamanca a terminar los estudios. Y de ahí a la Complutense, donde hice Psicología.

-¿Por qué esa segunda carrera?

-Me atraía mucho la figura de Freud. Hice la tesis doctoral sobre él.

-Freud no es precisamente un pensador de referencia para la Iglesia.

-Para mí sí, me ayudaba a reflexionar sobre mi yo. Yo hice el análisis del fenómeno religioso en Freud viendo las distintas corrientes filosóficas que inciden en él, es muy interesante su relación con un pastor protestante muy amigo suyo.

-¿Cuál fue su primera parroquia?

-Al terminar los estudios me enviaron como coadjutor a Los Santos de Maimona y allí estuve doce años. Fui muy feliz a pesar de que políticamente era un momento muy complicado tras la dictadura.

-Hasta que llegó a su parroquia de siempre.

-Estando en Los Santos, don Antonio Montero (el obispo de la diócesis) me propuso venirme a Badajoz como vicario episcopal. Y cuando terminé de vicario me propuso dedicarme en exclusiva a dar clases de Teología en el seminario. Entonces le dije que no me había hecho cura para dar clases, que necesitaba una comunidad parroquial, y me ofreció poner en marcha la parroquia del Perpetuo Socorro.

-En el barrio se recuerda cuando celebraba la misa en una cochera.

-Es verdad, yo le ofrecí a la superiora de las Hijas de la Virgen para la Formación Cristiana una parte del solar de la parroquia para que construyeran su casa general. Y cuando la tenían lista cedieron el semisótano a la parroquia.

-¿Le costó arrancar?

-Empecé a reunirme con veintitantas personas para formar una comunidad parroquial respetuosa con todos, creyentes y no creyentes; que cuidase las celebraciones litúrgicas, y que pudiera contribuir a que la gente más débil pudiese vivir mejor.

-¿Cuándo inauguraron la parroquia actual?

-En 1996 estrenamos el templo, la sacristía y cinco despachos. Al poco tiempo se nos quedó pequeño, porque aquí hemos llegado a tener 310 niños en catequesis, y decidimos levantar el anexo.

-¿Qué ha aportado la parroquia al barrio?

-Habría que preguntar a los vecinos, pero yo creo que un espacio de encuentro. También se ayuda a la gente más débil entregándoles alimentos, ayudando en su promoción, buscando soluciones legales a situaciones muy complicadas, como arreglarles la renta básica. Desde aquí se han enviado contenedores con ayuda humanitaria a Perú, y se han financiado becas a personas que están allí.

-¿Recuerda algún momento fuerte de vida en la parroquia?

-Cuando nos vinimos al nuevo templo, por ejemplo. Y luego hay una cosa que a veces no valoramos, porque lo más importante es la cotidianidad. Cuando no somos capaces de ver poesía en la prosa nos perdemos lo más importante de la vida. Porque momentos altamente poéticos a lo mejor vamos a vivir muy pocos, pero momentos prosaicos van a ser el 99%. Si yo no soy capaz de encontrar un poco de poesía en esa prosa... Hay que valorar el día a día, el acoger, el cuidar las celebraciones, las homilías...

-¿Ha vivido momentos duros?

-Me parece durísimo cuando te encuentras con la muerte de alguien muy querido o muy inesperado o muy joven. Sabes que no puedes mirar a la familia porque te ahogas. Lo primero que les digo es que yo estoy tan mal como ellos, y luego hago un canto a la esperanza

-¿Le resulta fácil hablar de trascendencia y vida eterna en una sociedad que, en determinados ambientes, es hostil al fenómeno religioso?

-Yo siempre he sido exquisitamente respetuoso con quienes piensan de otro modo. Tengo amigos íntimos que no son creyentes, pero nos respetamos. Si a mí me apetece que esa otra persona me respete, por qué no voy yo a respetar su opción.

-¿Le gusta la Iglesia actual?

-Es muy complicado valorar, pero sí es verdad que el Papa actual ha significado un momento de esperanza para mucha gente creyente y no creyente. Hace poco un señor me dijo en un velatorio: hay que ver las cosas que tenéis los cristianos, ahora que estaba todo esto hundido habéis sacado a este hombre y es un motivo de esperanza también para mí, que no soy creyente. Yo le respondí que sí, que igual que para mí hay no creyentes o creyentes en otras religiones que son motivo de esperanza para mí, es verdad que Francisco significa un punto de esperanza que anuncia una Iglesia distinta de la que muchas veces ha sido.

-Hay quien ve en Francisco un Papa de izquierdas. De usted también se dice que es de izquierdas.

-Sí, muchas veces, pero esas cosas son ahora tan complicadas... Por ejemplo, ahora mismo con lo de Cataluña, gentes que son de izquierdas no quieren que los más fuertes sean más solidarios con los más débiles, yo no entiendo entonces nada. ¿Cómo puede ser de izquierdas alguien que se opone a compartir? Pero si está en las señas de identidad.

-¿Cómo es la Iglesia en la que cree?

-Yo creo que debería apostar por no ser demasiado dogmática, debería ser muy acogedora y fiel al Evangelio. No me gustan esas respuestas tan infalibles.

-¿Se refiere a la negativa del sacerdocio para las mujeres, al aborto...?

-Pues también a eso, pero a mí me molesta mucho cuando las preguntas se refieren a cuestiones de este tipo y no a cosas mucho más serias como la pobreza. En esta parroquia tenemos a 50 familias que no tienen para comer. A veces escucho eso de que no hay que dar los peces sino enseñar a pescar. Me parece fenomenal, pero mientras aprende a pescar déle peces, porque si no se va a morir. Yo, afortunadamente, he tenido una parroquia muy solidaria.