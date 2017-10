HOY publicará un especial al cumplirse veinte años de la riada que causó 25 muertos 6 de noviembre de 1997. El agua arrancó un puente peatonal junto a la Plaza de Toros. :: hoy Durante diez días habrá reportajes sobre la tragedia de noviembre de 1997 y desde el 6 de noviembre el especial se podrá ver en HOY.es NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 27 octubre 2017, 08:40

«Yo estudiaba en Madrid y llamé a casa asustada por si había afectado a algún familiar». «Me enteré por las sirenas y fui a buscar a mi novia, que vivía en San Roque, pero ya no pude pasar porque el agua pasaba por encima de los puentes». «Me levanté, no sabía nada y en el bar desayunando me enteré. No lo podía creer y fui a ayudar a limpiar barro». Todos los pacenses recuerdan dónde estaban la noche del 5 al 6 de noviembre de 1997. La riada, que dejó 25 muertos y 1.200 familias sin hogar, marcó la ciudad.

Hubo historias trágicas, pero también de supervivencia. Hubo héroes, grandes gestos de solidaridad, cambios en la ciudad y huellas que aún quedan. HOY dedicará los próximos 10 días, hasta el día en que se cumplen 20 años de la riada, para recordar lo que ocurrió y desvelar muchas historias que han quedado por contar.

El especial arranca mañana con el testimonio de Adela, una vecina del Cerro de Reyes que estaba embarazada de tres meses cuando se despertó escuchando gritos y al poner el pie en el suelo notó el agua llenando su habitación. Como ella, varios supervivientes recordarán la noche más larga que han vivido.

HOY también homenajea a los héroes de ese día recordando cómo lograron salvar cientos de vidas, por ejemplo, rescatando personas atrapadas en las azoteas con una zodiac en medio de la noche y luchando con una corriente de agua muy fuerte. Este diario reúne además a un rescatador con una de las personas que fueron atendidas durante la riada.

El especial incluye un repaso por todos los daños que el temporal causó en Extremadura. HOY también ha estado en Valverde de Leganés, donde murieron tres personas, y en Balboa, donde la alarma de un vecino evitó una tragedia mayor.

El especial revelará, además, los informes de la Agencia Estatal de Meteorología y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre las condiciones que se dieron esa noche.

El 6 de noviembre se abrirá una web especial en HOY.es que incluye estos y más contenidos además de vídeos, gráficos detallando lo que ocurrió y fotografías que muestran el antes y el después de la riada de Badajoz.