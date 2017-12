El PSOE vincula la ordenanza de venta ambulante con las denuncias en los poblados

El concejal socialista Luis Tirado vinculó la nueva ordenanza de venta ambulante con la denuncia que su partido presentó en los juzgados por presuntos cobros en negro por parte de los delegados de alcalde en los poblados. El texto que aprobó el pleno de ayer abarca las pedanías y, según explicó posteriormente a HOY, la ordenanza anterior no hacía referencias a los poblados.

Ahora, sin embargo, se establece la regulación de estos mercados. El alcalde delegado de cada pedanía debe enviar una solicitud al Ayuntamiento que resolverá la junta de gobierno local. En ella deben constar la periodicidad, la ubicación y el número máximo de licencias a conceder, entre otras cosas. Será la delegación de Mercados del Ayuntamiento de Badajoz la que concederá las licencias, siempre que los solicitantes cumplan los mismos requisitos que los vendedores en la ciudad. La norma, a la que ha tenido acceso HOY, explica que se modifica para asumir una directiva europea y adaptarse a la Ley de Comercio de Extremadura.

Durante las últimas semanas ha existido cierta polémica entre el Ayuntamiento y la asociación que agrupa a los vendedores ambulantes, cuyas aspiraciones no cubre este texto. El concejal de Mercados, Antonio Ávila, invitó ayer a presentar alegaciones a quienes estén disconformes con la ordenanza. El alcalde dijo que debe gobernar para toda la ciudad. Defendió que no es partidario de conceder más licencias de las que ya existen porque considera que es una competencia a los comercios que pagan un local mientras los ambulantes se instalan en suelo público. Sí dijo que se cubrirán las vacantes que surjan, pero no se ampliarán.

La ordenanza salió ayer adelante con los votos a favor del PP, la abstención de Cs y el voto en contra de Podemos, PSOE y el concejal no adscrito.