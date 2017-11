PSOE y Podemos marcan distancia con los insultos en las redes sociales Remigio Cordero, de Podemos, y Ricardo Cabezas, del PSOE, en una imagen de archivo. / HOY La Audiencia obliga al juzgado de instrucción a reabrir la investigación por presuntas campañas delictivas contra políticos y empleados municipales ROCÍO ROMERO Badajoz Lunes, 6 noviembre 2017, 23:29

Los partidos han recibido con distintas valoraciones el auto de la Audiencia Provincial que obliga al Juzgado de Instrucción Número 3 a reabrir el caso de los insultos contra políticos y trabajadores municipales a través de las redes sociales. Podemos y PSOE quieren marcar distancia con estas campañas.

Tal y como informó HOY en su edición del domingo, la Audiencia rechaza que los insultos contra el alcalde, los concejales y trabajadores municipales tengan amparo en el derecho a la libertad de expresión y de crítica política, como estimó el juzgado de instrucción para archivar la causa.

«Expresiones como perros, trileros, chorizo, caradura, inútil, enano, su gañote no tiene límites, corrupto, pura mafia, qué jeta tiene el Fragoso, parece un sapillo (entre un sinfín que han sido objeto de transcripción) no guardan, a criterio del tribunal, correlación alguna con el derecho de expresión o de emisión de información veraz; son puros ataques gratuitos e innecesarios al honor», afirma la Audiencia en su resolución. De esta forma, obliga al juez a ampliar las investigaciones realizadas el año pasado a raíz de una denuncia del alcalde en defensa de los trabajadores municipales y del Gobierno local.

Los magistrados estiman que por ahora existen indicios de relevancia que pudieran acreditar la existencia de injurias y calumnias, falsedad documental y denuncia falsa. Los denunciados son Antonio García Borruel, José Antonio Hinchado Alba, Joaquina Boceta Navarro, Alberto J. López, Daniel Castilla y Roberto Aguado Martín.

A todos se les denunciaba por verter durante meses en páginas de Facebook (especialmente en el foro llamado Club de Debates Urbanos) graves acusaciones e insultos contra el alcalde, los concejales y funcionarios municipales.

El alcalde expresó ayer su «absoluto respeto por la justicia» y rechazó realizar más valoraciones.

Desde Podemos, sin embargo, sí manifestaron su postura. El portavoz del grupo es Remigio Cordero, quien explica que no conoce en detalle el auto, pero «por lo que hemos leído, ese tipo de insultos y manifestaciones nos parecen absolutamente inaceptables».

Cordero señala que «siempre hay que contrastar y valorar la veracidad (de las acusaciones) antes de formularlas». «Puede haber acusaciones, contenidos o afirmaciones sobre clientelismo o redes de influencia que pueden tener visos de realidad pero que nosotros tenemos que confirmar antes de establecer valoraciones o juicios... No se pueden realizar acusaciones sin tener seguridad de la veracidad de los hechos que se valoran. No coincidimos con eso en absoluto». El portavoz de Podemos rechaza, por otro lado, que su formación haya estimulado en algún momento estas presuntas campañas delictivas desde el Club de Debates Urbanos, como Fragoso ha asegurado en varias ocasiones. Remigio Cordero destaca que si han coincidido (en los temas que se hablaba en esas campañas) ha sido para decir que «estudiarán las condiciones en que se producen contratos». Pero que eso «no significa que coincidamos en la forma y valoración que se hace (en las redes sociales) hasta que no existan pruebas de ello».

Para Ricardo Cabezas, portavoz del PSOE, es momento de mostrar un «respeto absoluto» a la justicia y está «expectante» ante la resolución judicial que pueda llegar. Recuerda que él dio una rueda de prensa hace ya más de un año para denunciar el daño que desde el Club de Debates Urbanos se estaba haciendo al buen nombre del Ayuntamiento «y al final la cosa fue a más y terminó en los juzgados». En su opinión, todas estas campañas de insultos contra trabajadores municipales y políticos no han interferido en el trabajo que cada uno desarrolla en el Ayuntamiento. «No sé cómo ha podido afectar», dice.

Ciudadanos

Desde Ciudadanos se muestran esperanzados con esta decisión de la Audiencia. «Nos alegramos de que se empiece a poner cordura», celebra Julia Timón. La concejala dice que la decisión del juzgado de archivar la denuncia municipal «hizo un flaco favor a la justicia» y han provocado que «las víctimas nos hayamos sentido indefensas». Timón recuerda que los mismos denunciados por el Ayuntamiento le han insultado dentro del Consistorio y cree que es necesario que se vea que «quien insulta y hace daño, tiene que afrontar un precio» en los juzgados.