El PSOE culpa al alcalde de Badajoz de que se hayan acabado los nichos Nichos en el Cementerio de la Soledad o nuevo. :: / HOY Ricardo Cabezas achaca el problema a dejadez, falta de planificación y previsión del PP EUROPA PRESS Lunes, 11 junio 2018, 16:34

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, ha culpado al alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, de que se hayan acabado los nichos nuevos en el cementerio.

En nota de prensa, Cabezas ha considerado este hecho como un grave problema de servicio público y lo ha achacado a la dejadez, falta de planificación y previsión del PP.

Así, en opinión de Cabezas, la licitación de los nichos debiera haber comenzado en noviembre de 2017 y no en febrero de 2018, por lo que ha sostenido que ese retraso y que «no se hiciera ningún nicho nuevo en 2017 son las causas del problema».

«Una vez más estamos en Badajoz ante la falta de atención a unos servicios básicos a la ciudadanía que ha vuelto a constatar que este equipo de gobierno del PP tiene una peligrosa costumbre: dejarlo todo para última hora, evidenciando que no hay planificación», ha criticado.

En este línea, ha asegurado que varias familias se han dirigido a él por tener que enterrar a sus familiares en tumbas antiguas, en un entorno «mal conservado del Cementerio de la Soledad».

Asimismo, Cabezas ha sostenido «que no puede ser que se tengan que diseminar enterramientos por el cementerio nuevo porque no hay nuevas tumbas», al tiempo que ha recordado que no es la primera vez que ocurre, pues en 2014 se acabaron los nichos en Gévora y tuvieron que realizarse los enterramientos en Valdebótoa.

Asimismo, Ricardo Cabezas ha considerado ridículo que la concejala de Cementerios hable de retraso en la obra y lo achaque a la lluvia, según ha informado el PSOE de Badajoz en nota de prensa.