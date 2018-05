El PSOE de Badajoz se adelanta al nombrar a su candidato a un año de las elecciones Ricardo Cabezas es el primer candidato a alcalde en ser confirmado y concurrirá por el PSOE. :: hoy Se da por hecho que Fragoso repetirá por el PP, Cs no hará primarias y Podemos elige ahora a su secretario general ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 13 mayo 2018, 09:22

Ya está abierta la veda. El PSOE ha sido el primero en nombrar a su candidato a la Alcaldía para las elecciones del próximo año y, con esto, ha comenzado la campaña electoral. Queda un año para la cita con las urnas y los partidos llevan ya semanas tomando posiciones. Sin embargo, el PSOE se ha adelantado y coge al resto de formaciones con el pie cambiado. Los otros candidatos aún tardarán en ser nombrados. En estas líneas desgranamos en qué punto está cada partido.

PSOE

Ricardo Cabezas, confirmado

Los socialistas no han celebrado primarias, dado que su actual portavoz y secretario general, Ricardo Cabezas, ha sido el único en mostrarse interesado en convertirse en alcalde. Ahora debe pasar algún trámite formal, como reunir el 5% de avales de la militancia, que se traduce en una treintena de apoyos. El plazo se agota el próximo día 26. Será confirmado como cabeza de lista en los días siguientes. Se trata de un trámite formal porque ya no se pueden presentar más militantes a este proceso. Antes del verano estará ratificado.

PP

Fragoso quiere repetir

En el PP se toman este camino con más tranquilidad, dado que nadie duda de que Francisco Fragoso vaya a ser el candidato. No oculta que su interés es ganar las próximas elecciones y cumplir diez años como alcalde. Los dos primeros en sustitución de Celdrán, los cuatro de esta legislatura y hasta 2023 en caso de que gane de nuevo.

Los populares ni harán primarias ni se esperan más nombres con intención de arrebatarle a Fragoso el primer puesto de la lista. Por ello el interés estará en qué personas le acompañan. Fuentes del PP aseguran que nadie habla en estos momentos de los comicios. «Al menos abiertamente», destacan. Y aunque lo afrontan con calma y apuntan a la vuelta del verano o incluso enero para que Fragoso se ponga manos a la obra, sí que advierten que algunos ediles de los más antiguos habrían comunicado ya a Fragoso su interés por no aparecer en la próxima candidatura. Así que las novedades se centrarán en el equipo.

Esta serenidad del PP en el nombramiento de los candidatos en Extremadura contrasta con la de otros territorios. Los candidatos a alcalde en Andalucía llevan ya dos meses ratificados por Mariano Rajoy. Pero aquí no se espera de momento que el PP mueva ficha.

Ciudadanos

No habrá primarias

Tampoco lo harán, de momento, en Ciudadanos. David Salazar, coordinador del comité provincial, apunta a que no pensarán en campaña ni candidatos hasta enero. De momento, la agrupación local no cuenta con los militantes suficientes como para celebrar primarias. Los estatutos del partido naranja reservan esos procesos para localidades con más de 400 afiliados. Y en Badajoz no alcanzan esa cifra, así que en principio no habrá elecciones internas. A la actual portavoz, Julia Timón, le gustaría ser la candidata. En los últimos comicios figuró como número 2 y se quedó como única concejala y portavoz al marcharse del partido el anterior candidato, Luis García Borruel. En Ciudadanos no descartan que Timón sea la número uno y por tanto la primera candidata a alcaldesa en Badajoz, aunque de momento tampoco lo dan por hecho. El candidato será el encargado de formar después su equipo. Ciudadanos renovó su estructura orgánica hace un año y creen que es pronto para pensar en su cabeza de lista.

Podemos

Ahora renuevan sus órganos

Podemos está ahora inmerso en ese proceso interno para renovar sus cargos. El actual portavoz municipal, Remigio Cordero, se enfrenta a Erika Cadenas, portavoz del círculo feminista en la ciudad. Actualmente Cadenas está en paro y su última ocupación fue de oficial de albañilería en el Ayuntamiento. Uno de los dos será el próximo secretario general de Podemos a finales de junio. Esta elección determinará posteriormente quién se presentará a las primarias para convertirse en el candidato.

Erika Cadenas no se plantea aún si le gustaría encabezar la candidatura, pero Remigio Cordero no oculta que le gustaría repetir. Aunque el conocido médico admite que su decisión dependerá de quién elijan los inscritos para liderar el partido. Además, Podemos está en negociaciones con IU para acudir juntos a las elecciones en la misma candidatura de forma similar a como están ahora en el Congreso de los Diputados. Esto es, Unidos Podemos. Se trata de unas conversaciones abiertas a nivel regional en las que participa el último candidato de IU a la alcaldía de Badajoz, Adrián Rodríguez.

Las elecciones de 2015 fueron muy concurridas. Participaron once candidatos. Solo cuatro accedieron al Ayuntamiento, a quienes corresponden los partidos que aparecen en esta información. Los otros siete se quedaron fuera.