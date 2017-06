Promedio propone depuradoras de bajo coste para los pueblos pequeños

Centro de telecontrol de Promedio, en Badajoz. :: Hoy

Algunos alcaldes temen que la infracción ambiental derive en responsabilidad penal porque la Junta les mantiene sin plantas

La UE estableció que a partir de 2015 todos los pueblos o pedanías debían contar con un sistema de depuración de aguas residuales. En Badajoz, sin embargo, hay muchos núcleos urbanos que no cumplen con la exigencia y lo que es peor, sin fecha para remediarlo.

La norma europea se gestó antes del 2000 y daba quince años de plazo a los estados miembros, pero en Extremadura se han quedado fuera de cobertura los de menos de 1.500 habitantes. Según el recuento que hacen desde Promedio, en total, más de un centenar de puntos urbanos siguen de la provincia vertiendo en sucio.

A falta de instalaciones, a los ayuntamientos solo les queda pagar a Confederación el canon por seguir vertiendo al cauce público aguas contaminadas.

Promedio llega ya a 54 estaciones y abarca a más del 70% de las instalaciones de este tipo en la provincia

Para buscar una alternativa a las caras plantas de tratamientos -las de pequeño tamaño superan el millón y medio de euros-, la semana pasada Promedio organizó un encuentro para informar a los alcaldes de algunos sistemas alternativos más asequibles. «Hay tecnologías más económicas que pueden valer para estos casos. Amortizar una inversión de millón y medio para un pueblo de mil habitantes es muy complicado», explica Jorge Morgado, responsable de comunicación de Promedio.

La idea, explica, pasa por poner sobre la mesa ideas para que las administraciones que deciden la inversión ajusten las instalaciones a las necesidades reales. Este tipo de infraestructuras siempre se plantean para más población que la actual, pero en los pueblos pequeños, que no paran de perder gente, quizá este cálculo debe ser más cauto.

A los alcaldes les explicaron que se puede renunciar a los grandes tanques de hormigón para tratar el agua y apostar por las pequeñas lagunas donde los residuos se van depositando en el fondo. «En este caso quizá por doscientos mil euros tienes una depuradora. Por eso queremos potenciarlas».

En los pueblos afectados, cuentan desde Promedio, hay cierta urgencia por resolver el problema porque tienen las manos atadas.

No cumplen la exigencia porque la Junta de Extremadura no lo ha hecho y tampoco pueden levantarlas por su cuenta porque invaden competencias regionales. «Muchos alcaldes tienen miedo de que al final por la infracción medioambiental le pidan responsabilidades penales. A pesar de que quieren solucionar los vertidos, no pueden», explican desde la institución provincial.

Promedio gestiona en la provincia 54 depuradoras de agua residuales. Abarca ya a más del 70% de las instalaciones de este tipo que operan en Badajoz. Poblaciones como Villanueva de la Serena, Puebla de la Calzada, Montijo o Puebla de Obando son las últimas en sumarse a la red pública provincial.

El sistema ha ido creciendo porque el trabajo mancomunado ahorra gasto de mantenimiento y personal a los pueblos más pequeños.

La empresa pública controla todas las plantas y mantiene una vigilancia permanente de las instalaciones desde un centro remoto.

Aunque el modelo Promedio ya se ha convertido en el más extendido, todavía hay municipios que mantienen la gestión directa -Villafranca de los Barros- o apuestan por la cesión a compañías de abastecimiento -Badajoz con Aqualia.

Plan de la Junta

El incumplimiento de directivas por verter agua sin depurar a los cauces supone graves sanciones económicas a España, que a su vez las traslada a las comunidades autónomas incumplidoras.

Desde la Junta han calculado que necesitan más de 63 millones de euros para inversiones en saneamiento y depuración hasta el 2020. En los próximos tres años quieren llegar a más de medio centenar de municipios de la región.

En algunos casos la estación de depuración está en ejecución (Fuenlabrada de los Montes, Berlanga, Segura de León, Madrigalejo o Logrosán), y en otros ha empezado la licitación.

El acuerdo sobre inversiones en infraestructuras de Extremadura para el periodo 2017-2020 dedica precisamente un apartado al ciclo del agua para ir reservando las anualidades.

Las asociaciones ecologistas han clamado muchas veces contra esta desatención. Desde Ecologistas Extremadura recuerdan además que en algunos pueblos las plantas no funcionan correctamente y advierten que los efectos no se limitan al arroyo más cercano porque esas aguas contaminadas también llegan hasta los acuíferos de los que se nutre toda la cuenca.