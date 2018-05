«Probablemente, la medicina me ha llevado a escribir»

Agustín Muñoz Sanz (11 de mayo de 1953, Valle de la Serena) no tiene muy claro cómo fue la mutación de médico a escritor. Quizá porque su trabajo en el Infanta le lleva cada día a la frontera de la prescindible y lo imprescindible. Defiende al médico humanista, al lector empedernido y al contador de historias. Ayer le tocó pregonar la Feria del Libro en San Francisco.

-¿Cómo vive usted este evento?

-Lo veo como una coartada para que la gente que no tenga hábito de lectura pueda acercarse a un mundo muy interesante. El lector habitual quizá no la necesite, pero disfrutará de un baño de literatura.

-En su pregón habla usted de la fuerza de la transmisión oral.

-El origen de la literatura está en la narración oral. El homínido, desde que se baja de los árboles, tiene la necesidad de contar sus experiencias. Cualquier persona, cuando habla está narrando. Potencialmente, todos somos narradores.

-También repasa el mundo editorial.

-Yo critico la mercadotecnia y la venta masiva de libros. Quizá sea necesario porque gracias a los que venden muchos libros también podemos publicar los que no vendemos tanto. Yo, como escritor, me preocupo de que lo que escribo esté bien escrito y que quien lo lea lo considere intelectualmente honrado. Una vez que el libro llega al público, ya no es tuyo. No depende de ti los derroteros que tome.

-Eso es la gracia de todo esto, que uno no sabe dónde le van a llevar sus textos.

-Hay escritores como Juan Rulfo que con dos obras pasa a la historia de la literatura. Y hay otros ahora que venden dos millones de ejemplares y lo traducen a 14 idiomas, pero dentro de 50 años nadie se acordará de ellos. De Rulfo, de Quevedo, de Saramago, de García Lorca... No solo seguimos hablando sino que venden más que nunca.

-¿De dónde viene el apego de los médicos por la literatura?

-Hay muchos casos. Gregorio Marañón, Chéjov.... Los médicos tenemos la suerte de estar en situaciones muy especiales desde el punto de vista biográfico. No solo con el drama de la muerte y de la enfermedad, sino situaciones de todo tipo. Uno de mis libros es 'La chimenea del estrés'. Es un homenaje a García Márquez y ya en el título estoy diciendo de algún modo la necesidad de sacar la cantidad de problemas que vivimos a diario y no podemos solucionar. Esa válvula de escape intelectual te permite al día siguiente volver a enfrentarte a los problemas.

-Es un ejercicio casi de necesidad.

-Dentro del colectivo médico existe una corriente humanística. El profesor Letamendi, maestro de Marañón, acuñó una frase que muchos han citado después. «El médico que solo sabe Medicina, ni de Medicina sabe». El complemento humanístico es muy importante en nuestra profesión y eso nos lleva a la literatura, a la música, a la pintura. Al arte en general.

-¿Usted habría sido escritor si no ejerciera la medicina?

-No sé responder a eso. Probablemente, es la medicina la que ha llevado a escribir, pero también soy gran lector y eso resulta determinante. No sé si habiendo sido un gran lector pero arquitecto, o funcionario en vez de médico habría acabado escribiendo. La profesión y las vivencias han influido. No hay duda.

-¿Cuál fue su primer impulso como escritor?

-El otro día me llegó una foto por Whatsapp de una amiga de Madrid en la que estábamos algunos compañeros de bachillerato del instituto Zurbarán. Era el concurso de redacción de Coca Cola. Siendo un estudiante de catorce o quince años ya tenía la necesidad de escribir. Después vino un apagón y retomo escribiendo artículos en el HOY. Me convierto en columnista habitual de prensa.

-Y de ahí a la literatura.

-Años después, en una tarde de calor de verano en una casa de campo de unos amigos en Bótoa presencié una pelea entre dos toros machos encelados. Me impresionó tanto que me hizo leer casi toda la obra de El Cossío. De ese impulso nació mi primera obra literaria: 'La dehesa de los Bidasoa'. Luego llegó 'O Yakoi', sobre el sida. Dice Caballero Bonald que lleva setenta años intentando ser escritor. Esto es una carrera sin fondo. Yo pienso lo mismo.

-¿Y qué libros le influyeron?

-A García Márquez le impresionó mucho 'La Metamorfosis' de Kafka, a Borges 'La historia de la filosofía occidental' de Bertrand Russell... Yo a la típica pregunta de cuál te llevas a una isla desierta, siempre digo que me llevaría una biblioteca. Me han marcado en mi vida intelectual Ramón y Cajal, Marañón, García Márquez, Saramago y los grandes poetas españoles.

-¿Qué personajes literarios le hubiera gustado conocer de verdad?

-Posiblemente Alonso Quijano, es el más cuerdo de los desvariados. También Sancho, ese pragmatismo y socarronería. Juan Tenorio igual.

-¿Por qué dejó sin nombre al enfermo de sida de su novela 'O yakoi'?

- Murakami y Pérez Reverte dicen que son muy importante los nombres en los protagonistas. Mi anómino era intencionado. Representaba a una lista muy larga de enfermos de sida que tenían esconderse. La enfermera que le cuida también me parece un personaje fascinante. Fue una tragedia, pero verosímil. Decía Oscar Wilde que la vida imita al arte.