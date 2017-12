Fragoso: «Pongo la mano en el fuego por los técnicos del concurso de las luces led»

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, salió ayer al paso de las acusaciones de PSOE y Podemos sobre presuntas irregularidades en el contrato aprobado para invertir 10,7 millones de euros en modernizar la iluminación de la ciudad, en sustituir luminarias tradicionales por led.

El pleno municipal del pasado jueves aprobó el contrato con los votos a favor del grupo de Gobierno del PP y de la concejal de Ciudadanos, pero el PSOE se opuso porque cree que el concurso está amañado mientras que Podemos anunció que lo llevará a la Fiscalía.

Ayer Fragoso aseguró una vez más, durante su visita a la Ciclocabalgata organizada dentro de las actividades navideñas, que el proceso ha sido limpio. «Creo que lo que quiere una determinada parte de la oposición es poner una mancha de tinta sobre algo que yo pongo la mano en el fuego por los técnicos que han participado en el proceso».

«No hay que olvidar que la ciudad de Badajoz desde que yo soy alcalde no hay políticos en las mesas de contratación, nos movemos por criterios técnicos. Cuando alguien quiere sacar a concurso y lo quiere amañar no da como resultado que hay 17 empresas adjudicatarias donde se obliga a que una empresa no pueda licitar a más de dos lotes de los 19 que salen. Lo que hemos querido, y hemos conseguido, es que 15 de los 17 adjudicatarios son pequeñas y medianas empresas de Badajoz y uno se siente muy orgulloso», añadió el alcalde.

«Yo creo que la oposición se equivoca. La oposición no se hace intentando manchar la dignidad y el honor de los políticos», concluyó Fragoso que recordó que no ha habido casos de corrupción desde que el PP está al frente del Consistorio pacense.

En cuanto a los enfrentamientos en los plenos, el alcalde destacó que a pesar de «las broncas» se han aprobado asuntos muy importantes para la ciudad.