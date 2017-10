Los políticos pacenses se culpan entre ellos El alcalde dirigiéndose a la oposición durante el Pleno del viernes. :: josé vicente arnelas El portavoz socialista asegura que PP y Cs siguieron un guion para dinamitar la sesión, mientras que el alcalde dice que el PSOE está nervioso por las primarias Fragoso y Timón cruzan acusaciones con Cabezas sobre la tensión municipal ROCÍO ROMERO Badajoz Martes, 24 octubre 2017, 07:24

Nadie reconoce la culpa. El Pleno que se celebró el viernes terminó con el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, y el concejal no adscrito, Luis García-Borruel, expulsados y todo el grupo municipal socialista fuera del salón. La única concejala de Cs, Julia Timón, se ausentó durante un par de horas porque se sintió insultada por el PSOE y García-Borruel fue a comisaría a denunciar al alcalde porque, según él, le había acusado de prevaricación durante la sesión.

Así se desarrolló este viernes el Pleno, que es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal. A este órgano le corresponde el debate de las grandes políticas locales que afectan a Badajoz y determinar las decisiones estratégicas, así como el control y fiscalización de los órganos de gobierno. Sin embargo, desde hace meses las sesiones del Ayuntamiento pacense terminan en bronca. Ayer, los partidos se culparon de ello entre sí, y no pronunciaron propósito de enmienda.

El primero en hablar fue el portavoz socialista, Ricardo Cabezas. Este cree que el alcalde puso en práctica una «estrategia deliberada» para dinamitar el ambiente. «Fragoso disfruta ofendiendo y menospreciando al adversario», dijo.

«Si Julia Timón no aguanta la presión, que lo deje y dé un paso al lado», incide el número uno del PSOE

Cabezas insistió en que el PSOE no insultó a Julia Timón para que esta decidiera marcharse. Durante el debate para la modificación del IBI, el concejal socialista Emilio Pérez dijo: «Me puse a indagar, pensaba que Timón había llegado a su techo de imprecisiones, incongruencias, contradicciones, comprobé que no, que lo de esta señora no tiene límites, al menos conocidos. A ver, señora Timón, declaraciones de este calado solo pueden venir motivadas por varios temas. Por ejemplo, ignorancia o mala fe, que pueden ser una mezcla de ambas. Porque da la sensación de que tiene necesidad de copar portadas de prensa, aún a riesgo de que la pillen tratando de engañar a todo el mundo». De esa forma se refirió a que Timón había asegurado que el impuesto bajará por su iniciativa. Y esas palabras de Pérez hicieron que Timón abandonara la sesión recién empezada.

«Si Julia Timón no aguanta la presión, que sepa que esto es voluntario, que lo deje y dé un paso al lado para que entre el siguiente de la candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento. No puede tener esa piel», afirmó Cabezas.

La misma recomendación hizo a Fragoso. «O cambia o que dé un paso al lado», dijo, ya que considera que el alcalde fue «descarado y partidista» y usó expresiones «barriobajeras e inaceptables». De todas formas, Cabezas afirmó que Fragoso quiere ser «secretario de Estado de Economía» y vaticina que no repetirá en el Ayuntamiento dentro de dos años.

Cabezas aseguró que el PSOE busca el diálogo, pero que el alcalde no tiene en cuenta sus propuestas. Citó, por ejemplo, sus iniciativas para modificar la ordenanza de ripios y la creación del consejo local de comercio.

Esta visión que tiene el portavoz socialista difiere radicalmente de la que tiene el alcalde. Para Fragoso, sin embargo, es el PSOE el que no ha querido llegar a ningún acuerdo con él. Recuerda que durante los dos años de mandato ha alcanzado pactos con Podemos y con Ciudadanos, pero no con el PSOE.

«Es por las primarias»

Para Fragoso, la crispación del Pleno no obedece a su actitud, como apuntan desde el PSOE, sino a que las filas socialistas están nerviosas por la celebración de primarias para elegir a su secretario general en la ciudad. En ellas se enfrentan el actual portavoz, Ricardo Cabezas, y Martín Serván. Fragoso recordó que Maribel García (número dos del PSOE) se alineó con Eva Pérez en las primarias que ganó Vara y que parte de los concejales apostaron por Ramón Díaz Farias para ser secretario provincial, un cargo que ha revalidado Rafael Lemus. De ahí, según Fragoso, la intranquilidad de los socialistas.

Fragoso dice que amparó a una concejala que, aunque no sea de su grupo, tiene obligación de defender cuando le insultan, que es lo que el alcalde considera que hizo Emilio Pérez con Julia Timón. «No voy a consentir que se insulte a ningún concejal ni a la Alcaldía», insistió. De hecho, aseguró que en los próximos días se conocerá la sanción impuesta a Borruel por decir en el Pleno que el alcalde no tiene vergüenza cuando este le recriminó que se refiriera a las dietas cobradas por Julia Timón en septiembre durante el debate sobre competencias educativas.

La portavoz de Cs aparece en la relación como la mejor pagada de los ediles no liberados con 1.900 euros, algo que ella justificó ayer asegurando que ha cobrado atrasos. Insistió, además, en que ella asiste a actos no remunerados, algo que, según Timón, no hacen concejales de otros partidos «porque no los cobran».

Para Timón, que fue la tercera concejala en referirse ayer al pleno del viernes, «se refleja la situación política de la ciudad». Aseguró que ella es una política «incómoda» para el PSOE y que los socialistas buscaron la confrontación directa con ella. Pero, aseveró, «las familias pagarán menos IBI» por la iniciativa de su partido.