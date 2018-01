La Policía Local de Badajoz incauta 16.000 petardos y denuncia a cinco tiendas por venderlos Pirotecnia incautada por la Policía Local en la última operación. / HOY Los agentes también sancionaron este martes a unos menores por tirar pirotecnia en Las Vaguadas y advierten que puede haber más multas NATALIA REIGADAS Badajoz Miércoles, 3 enero 2018, 23:18

Está prohibido tirar petardos en la vía pública y tampoco se pueden comprar en cualquier lugar, solo en establecimientos autorizados. Cada Navidad parece que estas restricciones se olvidan, pero la Policía Local ha querido dejar claro que esta es la normativa. En un mes ha incautado más de 16.000 unidades de productos pirotécnicos en Badajoz y ha denunciado a cinco tiendas por venderlos sin permiso. Este miércoles, además, sancionaron a varios menores en Las Vaguadas por utilizar pirotecnia en la calle y advierten que pueden continuar con estas multas.

El 15 de diciembre se publicó un bando del alcalde de Badajoz con motivo de las Navidades. Como es tradicional anunció las restricciones de tráfico con motivo de la Cabalgata y la ampliación de horarios de los bares, pero el primer punto no fue ese. El primero fue recordar, una vez más, que la ley restringe el uso de petardos.

En concreto el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería establece que está prohibida la venta y suministro sin licencia. Tampoco se puede vender artículos a aquellas personas que estén bajo la influencia de bebidas alcohólicas o estupefacientes y se prohibe expresamente la manipulación de petardos en vías públicas o espacios públicos dentro del término municipal de Badajoz siempre que no se cuente con autorización municipal. Es decir, para tirar un petardo hay que adquirirlo en un establecimiento autorizado y detonarlo en un área privada o pedir permiso en el Ayuntamiento.

Multas 100 euros es el mínimo con el que se multará a los menores que tiraron petardos en la calle. La sanción puede llegar hasta los 600 porque está prohibido detonar pirotecnia en los espacios públicos. Si su uso causa daños o alarma la multa puede subir de 601 a 30.000 euros. 30.000 euros es el importe que pueden pagar los establecimientos denunciados por vender pirotecnia sin autorización.

La concejal delegada de Policía Local, María José Solana, explica que los ciudadanos no suelen pedir permiso y sin embargo es habitual que utilicen pirotecnia en las calles. Sin embargo advierte que los agentes municipales ya han impuesto sanciones. «Y no serán puntuales». También señala que han trabajado para perseguir la venta ilegal, ya que supone un peligro por no contar con las garantías de seguridad.

Desde principios de diciembre la Policía Local ha llevado a cabo tres grandes operaciones contra esta práctica. El 5 de diciembre fue la primera con 7.750 artículos incautados, el día 28 fueron 5.609 y la última intervención fue el 2 de enero y se requisaron 3.000 más. En total más de 16.000 petardos de distintas características que han salido del mercado estas semanas.

La edil detalla que los expedientes abiertos por los agentes ya están en manos de la Delegación del Gobierno para que continúe el proceso sancionador. Los infractores se enfrentan a una sanción de entre 601 y 30.000 euros al ser considerado una falta grave. Si reiterasen la venta de estos artículos en el futuro las multas podrían elevarse hasta los 600.000 euros, el mayor castigo que prevé la legislación vigente por el tráfico de materiales de pirotecnia.

Multas a particulares

En cuanto a las multas a particulares, María José Solana advierte que continuarán ya sea dentro de la vigilancia habitual de la Policía Local o por petición de los vecinos cuyas quejas por el ruido de los petardos se multiplican en estas fechas.

La primera teniente de alcalde pide además prudencia a los vecinos. Recuerda el caso más reciente, que tuvo lugar el día de Navidad en Jaén, en el que un niño de solo 13 años perdió una mano mientras manipulaba un petardo.

Los menores que fueron denunciados el martes por la Policía Local en Las Vaguadas se enfrentan a un multa de 100 a 600 euros por su infracción. Además, matiza Solana, si una persona causa daños con los productos de pirotecnia o crea alarma entre la población por el ruido, la sanción puede elevarse hasta los 30.000 euros.

La legislación vigente, además, no solo limita la venta a los establecimientos o las personas autorizadas, sino que restringe la distribución entre los menores de edad. Los menores de 12 años no pueden comprar ningún tipo de pirotecnia y hasta los 18 solo pueden adquirir los productos de menor peligrosidad y ruido.