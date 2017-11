La Policía Local tiene contabilizados 18 gorrillas en activo en Badajoz Un hombre señala un aparcamiento vacío junto al Parque de Castelar. :: pakopí En lo que va de año han realizado 161 denuncias por ejercer de aparcacoches de forma ilegal, pero erradicar esta práctica es difícil NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Lunes, 27 noviembre 2017, 07:14

«Un euro o volver y encontrarte el coche rallado o, a lo mejor, sin retrovisor. Tu eliges». Es el miedo de Juan Francisco Cano, vecino de la zona centro de Badajoz. Cerca de su casa pasan el día dos aparcacoches ilegales, más conocidos como gorrillas. Este pacense asegura que muchas veces se siente extorsionado para poder aparcar en su calle. «No te atreves a decirle que no, que no le das dinero, pero es una vergüenza estar así».

Su zona, la avenida Saavedra Palmeriro, junto a El Corte Inglés, no es la única donde muchos pacenses se sienten obligados a pagar por aparcar en la calle. La Policía Local tiene contabilizados 18 gorrillas en la ciudad. Se trata de aparcacoches ilegales que ejercen su actividad de forma habitual. A estos se suman algunos que realizan esta práctica de forma puntual y otros que aparecen temporalmente.

Pedir dinero por auxiliar a los conductores en la calle es ilegal. Supone una infracción grave de la Ordenanza de Policía Urbana de Badajoz. En concreto el artículo 6 dice: «Se prohibe la realización de actividades, en la vía pública, por personas no autorizadas, como son las de los denominados 'guardacoches', 'limpiaparabrisas' y similares, que ocasionen o pudieren ocasionar molestias, peligro o perjuicio a los usuarios de vehículos u obstaculizar la circulación».

Esta infracción supone una multa de 751 a 1.500 euros, pero los sancionados no suelen pagar

En lo que va de año la Policía Local ha realizado 161 denuncias por ejercer de aparcacoches ilegales. Estos expedientes pasan a la Policía Urbana. La infracción supone una multa de 751 a 1.500 euros, pero en muchas ocasiones hacer llegar la sanción a los infractores o que paguen es muy complicado. Los gorrillas suelen ser personas sin hogar o en situación muy precaria para hacer frente a este castigo económico.

La caza de los infractores

Desde la Policía Local indican que, cada día, los agentes incluyen en sus patrullas la vigilancia de las zonas donde hay aparcacoches ilegales. Cuando llegan, en muchas ocasiones, los gorrillas huyen. Cuando logran identificar esta actividad prohibida, proceden a identificar y denunciar al infractor. Además, le piden que se marche de la zona. Aquí es donde funciona la picaresca porque los que ejercen esta práctica conocen muy bien la ley y sus límites. Tras pedirles que se marchen, la patrulla suele volver al rato para ver si han cumplido con su orden. Si no es así, o se han marchado y han vuelto, insisten. En tal caso, los aparcacoches ilegales suelen desaparecer durante todo el día porque saben que, si se reitera su actitud, pueden ser procesados por desobediencia grave.

A pesar de la vigilancia, la Policía Local reconoce que erradicar esta práctica es muy complejo. La única forma, apuntan, es que los vecinos se nieguen a pagar.

Sin embargo los usuarios, en muchas ocasiones, temen que le pase algo a su coche y otros defienden la acción de los gorrillas. «A mi no me parece tan mal. Peor sería que se ganasen la vida de otra forma ¿no? Justifica Pedro Marín tras pagar 50 céntimos por recibir indicaciones para dejar su coche en un calle paralela al Hospital Materno Infantil.

Esta es una de las áreas donde la presencia de aparcacoches ilegales es fija. Las vías que van desde este centro sanitario hacia Ciudad Jardín están controladas por dos gorrillas que, a veces, ejercen a la vez y en otras ocasiones se turnan. «Yo nos les doy. Soy vecino, me ven a diario y no me ponen problemas, pero la verdad es que es desagradable», asegura Francisco Salazar.

La respuesta más habitual entre los que pagan, sin embargo, es que se sienten extorsionados. Es el caso de Marta, que no quiere dar su apellido porque ha tenido algún enfrentamiento con estos aparcacoches. «Yo me harté y les planté cara y me amenazaron una vez. Decidí llevarme el coche por miedo y ahora ya no aparco si veo que hay un gorrilla. Prefiero dejarlo lejos si es necesario», explica esta vecina del centro.

Además del Hospital Materno Infantil, la Policía Local tiene identificadas otras cinco zonas donde es habitual esta actividad ilegal. Son Ronda del Pilar, los alrededores del Perpetuo Socorro, el Parque de Castelar, la estación de autobuses y la avenida Saavedra Palmeiro y las vías adyacentes. Puntualmente, además, se encuentran en otras zonas.

Aunque actualmente hay quejas por este problema, desde la Policía Local explican que las cifras actuales están muy lejos de los años con más gorrilas en la ciudad. Entre 2007 y 2009 hubo una gran expansión y cada año se registraban hasta 450 denuncia. Con la regularización de varios solares, que pasaron a depender de Adeba, el fenómeno disminuyó.