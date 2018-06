La Policía Local comienza a multar por aparcar en la Alcazaba de Badajoz Un coche multado ayer en el aparcamiento reservado. / Pakopí La ordenación de las zonas de estacionamiento está ya vigente pero a muchos conductores les pilló por sorpresa la sanción MIRIAM F. RUA Miércoles, 6 junio 2018, 07:51

La Policía Local de Badajoz sacó ayer la libreta y multó a todos los coches que aparcaron como de costumbre en la Alcazaba pacense. Con la nueva ordenación del estacionamiento ya vigente y la señalización clara –que no solo impide el aparcamiento sino incluso la circulación de vehículos que no sean de servicio público, autorizados y de personas con movilidad reducida–, a muchos conductores la inercia les costó ayer 100 euros.

Eso fue lo que le pasó a Susana López, una pacense que a diario sube a estudiar a la Biblioteca de Extremadura. Cuando salió se encontró con la multa en el limpiaparabrisas de su coche, que estaba justo en frente de la torre de los Acevedos, donde ya no se puede aparcar. «Vengo todas las mañanas a estudiar aquí y es la primera vez que me multan. No he visto ninguna señal, pero me han dicho que abajo la han puesto. Ahora me fijaré», decía resignada.

No fue la única que se encontró por sorpresa la sanción. Delante de la Facultad de Comunicación, el único coche que estaba aparcado también había sido multado y en la zona de aparcamiento que se ha reservado para los trabajadores de la Alcazaba (facultad, biblioteca y museo), había otra decena de coches sancionados. En todas las multas, el mismo motivo: no respetar la señalización.

Junto a los multados, en la parcela que está en el lateral del Arqueológico estaban los coches con la autorización nominativa expedida por el Ayuntamiento. Cristóbal Silva es uno de los que tiene tarjeta de aparcamiento porque es trabajador de la Facultad de Comunicación. «Arriba lo han cerrado totalmente y optaron por darnos aquí aparcamiento a los trabajadores. Estoy contento porque antes si salía me costaba aparcar de nuevo y ahora no», confiesa.

La nueva ordenación en la Alcazaba solo permite el aparcamiento libre en la explanada más próxima a la puerta de Carros, donde hay 130 plazas. Entró en vigor el pasado viernes, pero con motivo de Los Palomos se tomaron medidas especiales en los accesos al recinto árabe, por lo que hasta ayer no se normalizó la circulación.

No obstante, las zonas de aparcamiento están bien señalizadas. Nada más rebasar la playa de estacionamiento de la puerta de Carros hay dos señales verticales que prohíben seguir subiendo con el coche. Más arriba hay otras dos que prohíben el paso. Aún así muchos conductores tuvieron que dar marcha atrás porque se percataron de las nuevas señales una vez que las habían rebasado.

«Aparco aquí a diario desde hace un mes porque estoy trabajando en una obra en Moreno Zancudo. Antes dejaba el coche arriba del todo, pero ahora no puedo. De momento como llego muy temprano he encontrado sitio pero a ver después de comer cuando vuelva cómo se da», comenta Diego Nogales.

Como él, Jaime Calvo también aparca a diario en la Alcazaba. Es de Guadiana del Caudillo y estudia en Las Adoratrices: ««Hay muchos coches para tan poco aparcamiento, han quitado muchas plazas. Esta es la única zona que tengo para dejar el coche gratis porque abajo cuesta un euro y yo soy estudiante y no me puedo permitir pagar todos los días».