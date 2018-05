«Un poco de honradez; si una novela no vale, no la autoedites» Encarna Nogales, fotografiada en Badajoz. :: j. v. arnelas La maestra Encarna Nogales presenta esta tarde en Badajoz 'Lo que nunca hice a tu lado', una historia de espías ANTONIO GILGADO Badajoz Viernes, 11 mayo 2018, 08:11

A los setenta años, Encarna Nogales confiesa con total seguridad que pocas cosas ya le impacientan. Por eso no le obsesiona que las novelas que termina se queden en el cajón. «El día que escribo me siento más feliz, más contenta y más completa. Eso es lo que importa. Lo otro ya vendrá».

En 2011, la Diputación de Badajoz le publicó 'Los silencios de Dios', inspirado en un amigo que nunca le confesó abiertamente su homosexualidad pero sí le habló del rechazo que sentía. Tiene alguna más, incluida una sobre preadolescentes. «Los niños me han enseñado mucho en la vida».

Ahora Atlantis le publica 'Lo que nunca hice a tu lado'. Esta tarde la presenta a las ocho y media en el Centro de Ocio Contemporáneo de San Roque. Tuvo mucho tiempo un agente literario en Salamanca, pero lo dejó porque no le ponía en contactos con las editoriales. «Nunca optaré por la autoedición o la coedición. Entiendo que si una editorial apuesta es porque tiene calidad. Un poco de honradez. Si la novela no vale, no la autoedites».

Por el título, 'Lo que nunca hice a tu lado' podría parecer una historia romántica, pero tiene mucho más.

Escrita en primera persona y en presente, relata la vida de Delia Suárez, una joven azafata de congresos que se casa con un político corrupto. El desengaño amoroso le lleva a Ginebra y París. En huida permanente, solo colaborando con la Interpol puede garantizar su seguridad. «Se da cuenta que los clichés que le enseñaron de pequeña ya no valen y debe buscar su nueva identidad», cuenta la escritora.

Encarna empezó de maestra en el colegio Arias Montano, luego saltó a Granja de Torrehermosa y se ganó la plaza en su Alconchel natal. Allí se jubiló.

Escritora vocacional. De niña ya contaba historias y de joven debutó con algunos relatos. Probó con la poesía y tiene varias publicaciones en el centro de estudios poéticos de Madrid.

Durante años, cuenta, abandonó la literatura para cuidar a su padre. La ducha fría que le despertó de aquel letargo fue la insistencia de los alumnos para preparar un teatro. «Les escribí un guión porque quería que cada uno interpretara un papel que le gustara». Aquella historia infantil le devolvió de nuevo a la creación literaria. De aquel arranque salió 'Los silencios de Dios'. Ha encontrado en la novela su género porque disfruta poniendo a la piel de los personajes. De Delia Suárez habla como de una hija. «La pobre mía ni tan siquiera pudo estudiar en la universidad». Le gusta el ritmo trepidante en la historia y documentarse a conciencia de cada ciudad en la que sitúa a sus protagonistas.