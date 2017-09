El pladur ya no reina en Guadiana Fernando Cuéllar, en su nave de Montajes Cuéllar Blanco. :: casimiro moreno La crisis se ha llevado por delante un negocio pujante en este pueblo a 30 kilómetros de Badajoz La localidad llegó a tener medio centenar de empresas, hoy sobreviven unas pocas ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 10 septiembre 2017, 08:50

Hubo un tiempo en que Guadiana del Caudillo se conocía como Marbella la Chica. Eran los años del boom de la construcción. El pueblo (2.544 habitantes) llegó a tener unos 300 vecinos trabajando en el pladur y medio centenar de empresas y autónomos dedicados a las placas de yeso. El dinero fluía en esta localidad entre Badajoz y Montijo. El negocio iba sobre ruedas y se ganaban salarios altos. Hoy apenas sobreviven cinco firmas y muchos de los empleados están hoy en el campo. O en otros oficios.

Desde hace unos años, de Guadiana solo se habla por el apellido que recuerda al dictador, pero este pueblo de colonización es ejemplo del temporal económico que azota España. En los años 90 se subió al carro de la construcción gracias a estas placas de yeso y su caída en picado ha hecho mella en sus vecinos.

Montajes Cuéllar Blanco es una de las empresas que ha sobrevivido a la crisis. A ello ha contribuido Inditex. Al gigante textil le gusta el yeso de Badajoz. Cada vez que usted entre en una tienda de Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear o Uterque es muy probable que las placas sean de esta empresa. En la pared del despacho de la nave cuelga un mapa del mundo con chinchetas marcando todos los lugares donde han realizado su oficio. Hay clavadas por toda España, Alemania, Bélgica y Holanda.

«Ya no es como antes, pero es que lo de antes no era real», dice un vecino «Había meses en que se podía ganar 3.000 euros, pero saliendo fuera del pueblo»

Fernando Blanco es el propietario. Antes de la crisis llegó a contar con 40 empleados. Hoy tiene a unos 18, aunque el número oscila por las necesidades de las obras.

El problema que los empresarios tienen ahora es que no encuentran quien quiera irse fuera a trabajar. De hecho, acaban de rechazar varios trabajos en Madrid porque saben que no contarán con mano de obra. El motivo, reconoce, es que ya no se paga -ni se gana- lo mismo que antes del pinchazo.

«Los instaladores ganaban dinero, unos 2.000 euros trabajando a destajo y fuera de casa. Ahora, en las mismas condiciones, se cobran 1.000 euros o un poco más», dice.

Fernando Cuéllar se quedó hace poco con la distribución de la firma Knauf. Hasta entonces, era otra empresa del pueblo la que estaba ligada a esta casa alemana. Era Montajes Guadiana, que fue pionera en su día y propició el despegue del pladur en la localidad. La jubilación de su fundador, Víctor García Gómez, conllevó posteriormente al cierre. García Gómez la fundó en 1977. Con 25 años, emigró a Madrid, conoció los tabiques de yeso de la época y poco después volvió a su tierra, trajo el pladur y contribuyó a que Guadiana tuviera el apelativo de Marbella la Chica.

Víctor García Gómez acabó su vida laboral con estas placas, pero otros han tenido que reinventarse. La mayoría de ellos en el campo, según explica el alcalde, Antonio Pozo. «El pladur fue el boom. Con la crisis muchos trabajadores se han reconvertido a la agricultura».

En los mejores años de este negocio, el Ayuntamiento impartió cursos para enseñar el oficio. Ahora ni se lo plantean. Los módulos que ahora programan tratan sobre asistencia sociosanitaria y atención a la dependencia o relacionados con la agricultura. El último, por ejemplo, fue del cultivo del almendro superintensivo.

Por campañas

El empresario Fernando Blanco explica que en muchos casos los trabajadores vuelven en invierno y se van al campo llegada la primavera para las distintas campañas hasta que el verano acabe. «Parece que la situación está mejorando un poco y hay más trabajo, pero hay mucha competencia en los precios. Se trabaja para cubrir costes o, incluso por menos, con el fin de seguir adelante. Pero eso no puede ser. Hay movimiento, pero las empresas no tienen alegría», asegura.

Celestino Corbacho es otro superviviente de la crisis. Con su empresa, Funcional, sigue instalando estas placas. «Ahora se ve más alegría, das una vuelta por Badajoz y ves que hay locales en reforma, y también se están construyendo promociones de vivienda. Se ve movimiento, que aquí aún es poco, pero en Sevilla o Madrid se nota más», explica. Él está centrado en Extremadura y realiza algunas actuaciones puntuales en Madrid o Lisboa.

Corbacho lleva años en el negocio. Antes de la crisis tenía una compañía con otros socios. Llegaron a tener un centenar de empleados. Ahora tiene a una media de diez. «Entonces había mucha promoción de vivienda y trabajábamos mucho, con la crisis me independicé y no he parado, pero es cierto que los precios han bajado y que se gana menos». El mismo material se factura ahora con una bajada de un 20%, aunque a la empresa le han seguido subiendo el IPC cada año. Y esto se ha notado en los salarios que se pagan. Certifica que han caído a la mitad, motivo por el cual muchos trabajadores han vuelto al campo. «Estamos en un cambio de ciclo, pero no solo en pladur, sino en toda la construcción», valora.

Los efectos en el pueblo los conocen en el bar Basilio. Marcos Mayor se quedó con el traspaso hace poco más de seis años, cuando la buena época ya había pasado. Certifica que hay mucha gente en paro. Tiene la sensación de que la situación mejora, pero añade que el trabajo está muy mal pagado. «La gente que quiere ganar dinero se está yendo a otros sitios a trabajar, como Argelia. Ya no es como antes, pero es que lo de antes no era real».

El único hijo de Andrés Muñoz, otro vecino, estuvo trabajando varios años en el pladur. Cuando llegó la crisis, se acabó el empleo estable. Ahora está a «lo que le cae, el campo o de albañil». «La situación se ha repetido para mucha gente. El pladur se vino abajo, hasta los empresarios también han venido para abajo, o sea que están trabajando en lo que pueden», asegura Muñoz.

Una década

Alfonso Lozano estuvo más de diez años en este negocio como instalador, después de formarse en Barcelona. Cambió de sector hace siete años y desde entonces trabaja en Telefónica de electricista. «En el pladur se cobra por día. Día trabajado, día cobrado. No tienes derechos ni nada. Entonces no interesa. Me salió trabajo de lo mío y me fui».

No fue el único que decidió cambiar. Uno de sus amigos es vigilante de canales, otro es panadero, otro trabaja en el campo... «Y de verdad que si quedan son solo dos o tres. Los que van teniendo oportunidades, lo van dejando. Y no por el pladur, sino porque está mal».

Reconoce que en su día se ganó dinero. Incluso, había meses de 3.000 euros. «Pero no aquí. Tenían que ir fuera, ni comías aquí, ni dormías aquí ni estabas aquí. Había que echar muchas horas y algunos llegaban y otros ganaban más. Pero la mayoría ganaba menos de esa cantidad», dice Alfonso Lozano.

Rubén Tena tiene 28 años y ha trabajado hasta hace poco en el pladur. «Me salió otra cosa en el pueblo y preferí quedarme aquí antes de irme fuera. El trabajo era en Coria, pero no merece la pena irse fuera». Ahora trabaja de herrero.

El pladur ya no atrae a los vecinos de Guadiana del Caudillo. La crisis acabó con el idilio entre el yeso y este pueblo, donde muy pocas empresas consiguen seguir adelante.