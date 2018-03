La Pilara pide una ruta de autobús directa al centro y una acera hasta San Roque

C. M.

En coche los vecinos de La Pilara llegan al centro de la ciudad en unos 10 o 15 minutos. Es el método más cómodo que tienen para desplazarse porque el autobús tarda más de 40 minutos en hacer el mismo recorrido. El problema es que este barrio de la carretera de Madrid, que cumple 8 años y cuenta con más de un millar de vecinos, no tiene servicios. Solo un quiosco con prensa, pan y chucherías. Para cualquier otra cosa deben moverse. Por eso piden una línea de autobús directa al centro y también un acerado que les permita ir andando a San Roque.

Hace unos meses que los vecinos de La Pilara han formado una asociación. En este tiempo se han reunido con varias instituciones y partidos políticos para pedirles ayuda. Su presidente, Valdemar Almeida, explica que la mayor prioridad es mejorar el servicio de autobuses, básico para el día a día en esta barriada. «Hay muchas familias con niños en este barrio y lo necesitan y también jóvenes de 14, 15 años o más que no tienen otra forma de moverse», detalla.

En la actualidad el barrio es una de las paradas de la línea 18. A las 7.30 horas pasa el primer vehículo y así cada media hora hasta las 9.00 que la frecuencia baja y solo pasa cada hora. El problema es que, tras La Pilara, el bus va al Cerro Gordo y luego a San Roque y el centro. Eso supone que los vecinos de esta zona dan una vuelta de 40 minutos antes de llegar a su destino. A esto se une que la única parada está en la parte más baja de un barrio repleto de cuestas. Cuando llegan con la compra, los vecinos deben subir un gran desnivel andando.

Raquel Macías Dueña del quiosco «El día que no abro, los vecinos me piden que lo haga porque no hay nada más aquí»