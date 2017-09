Piden que se poden los árboles del acerado de la avenida del Diario HOY Una joven esquiva las ramas de los árboles. :: c. moreno Los estudiantes del instituto Reino Aftasí y los vecinos que pasan por la zona solicitan una intervención urgente en los árboles N. R. P. BADAJOZ. Domingo, 10 septiembre 2017, 08:48

En 2010 la avenida del Diario HOY, el tramo final de la BA-20 hasta unirse con la carretera de Madrid, fue renovada por completo. Se creó un carril auxiliar con carril bici separado de la autopista principal por un acerado con árboles recién plantados. El problema es que esa vegetación ha crecido tanto que ahora no se puede andar por la zona sin tropezar con las ramas.

Los árboles están sin podar. Las ramas están a menos de metro y medio del suelo y la vegetación también crece sin control en los alcorques, por lo que hay zonas del acerado por donde es imposible andar. Esto provoca, en muchos casos, que los usuarios caminen por el carril bici o por la carretera con el riesgo que supone. Muchos de los usuarios son menores de edad y jóvenes que estudian en el IES Reino Aftasí.

Las clases aún no han comenzado, pero los estudiantes ya se han acercado al centro estos días para solucionar trámites y han comentado el estado de los árboles. «Lo dejamos mal a final de curso y sigue falta ahora. No se puede andar por ahí. Además que las ramas te empujar a acercarte a la carretera y da miedo que los coches corren mucho por aquí», dice Mónica, de 15 años. «Lo malo es que muchos tienen ya la costumbre de ir por la carretera y no utilizan la acera nunca», asegura.

Las ramas impiden andar por la acera, por lo que los peatones van por el carril bici o la carretera

Ramón Barrido es vecino de la carretera de la Corte y suele pasear por la zona. A veces a pie y otras en bicicleta. «Prefiero ir por la carretera cuando ando porque ir esquivando ramas es de vergüenza. Yo creo que esos árboles no lo han arreglado desde que hicieron la obra».

La vegetación, además tapa la señal vial que indica que hay una entrada a un gasolinera en este tramo de la carretera.

Una obra muy demandada

Los trabajos en este tramo de la antigua N-V, entre la carretera de Sevilla y la llamada rotonda del ocho, comenzaron en 2007 con las mediciones topográficas. La obra, que va desde los puntos kilométricos 3.025 y 4.875 de la BA-20, fue promovida y coordinada por Demarcación de Carreteras, dependendiente del Ministerio de Fomento, cuyo presupuesto para esta actuación en Badajoz superó los dos millones de euros. A pesar de esta ambiciosa intervención los usuarios reclaman ahora que se invierta en el mantenimiento de este mismo tramo.

La creación de este acerado fue una reivindicación peleada durante años por el instituto Reino Aftasí. Hasta ese momentos sus alumnos y trabajadores se veían obligados a ir por la carretera para llegar al centro escolar. Finalmente lograron hace 10 años un compromiso del Ministerio de Fomento para mejorar la zona.