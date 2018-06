La pianista Alba Ventura cierra la temporada de la OEx

Badajoz. La Orquesta de Extremadura cerrará su temporada de conciertos de abono 2017-2018 con un programa sinfónico que evoca el fenómeno del exilio y que tendrá como artista invitada a la pianista Alba Ventura, bajo la batuta del director titular y artístico de la propia OEx, Álvaro Albiach. Un concierto en el que se interpretarán dos obras del compositor ruso Pokófiev, una de ellas para piano, que interpretará Alba Ventura. El programa, dirigido por el maestro Álvaro Albiach, se completa con el Bolero de Ravel.

El concierto tendrá lugar el jueves 7 de junio en el Palacio de Congresos de Badajoz a las 20.30 horas. Además, no faltará la charla previa a las 19.30 horas para los espectadores que quieran profundizar más.

Natural de Barcelona, Alba Vantura debutó como solista a los trece años junto a la Orquesta de Cadaqués. Desde entonces su carrera como solista no ha parado de crecer con invitaciones de auditorios como el Wigmore Hall, el Barbican y la Iglesia de St. Martin in the Fields, Concertgebouw, Musikverein, Cité de la Musique y la Sala Svetlanovsky de Moscú entre otras, habiendo tocado además de en las principales salas españolas. Es profesora titular en el Conservatorio Superior de Música del Liceo

Las entradas para este concierto cuestan 18 euros y ya están disponibles en la taquilla de la Orquesta de Extremadura en internet. En Badajoz, la taquilla física está disponible en Ronda del Pilar 23, de lunes a viernes de 11.30 a 13.30 horas. Y el jueves 7 de junio en la taquilla física del Palacio de Congresos de Badajoz Manuel Rojas de 18.30 a 20.15 horas.