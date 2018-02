La perrera de Badajoz retomará los sacrificios el próximo mes si continúa el colapso Estos son dos de los 35 animales que están en la perrera a la espera de una familia que los adopte / HOY Actualmente hay 35 perros y más de la mitad llevan más de un año en las instalaciones porque no consiguen salir en acogida o adopción MIRIAM F. RUA Lunes, 19 febrero 2018, 21:10

La perrera está colapsada y no tiene capacidad para recoger ningún perro más. En sus instalaciones hay actualmente 35 canes, de los cuales 25 llevan más de un año sin que nadie les haya reclamado ni se haya interesado por su acogida o adopción.

La situación es límite. Lo confirma el director de la perrera, Carlos Rosa Lemus: «El Ayuntamiento nos ha dado órdenes de que sacrifiquemos ya». Esto significaría retomar una práctica desterrada de la perrera desde hace dos años, donde solo se han sacrificado perros enfermos o agresivos, pero nunca por problemas de saturación de la perrera.

Ante la orden municipal –que HOY ha intentado contrastar con el Ayuntamiento sin éxito porque no se han pronunciado–, el director de la perrera ha pedido una moratoria de un mes. Este es el plazo que tienen ahora para sacar a los perros, de lo contrario los sacrificios se reanudarán en marzo.

Hay otro factor al que apunta el grupo municipal socialista que podría estar detrás de esta decisión municipal. Son las obras de mejora anunciadas en la perrera. Esta posibilidad no la descarta Rosa Lemus:«Estamos colapsados, no podemos hacer ni las tareas de mantenimiento y si tienen que hacer las obras no hay espacios alternativos para los perros. Se ha juntado todo», valora.

Tanto desde la perrera como a través de la protectora que gestiona la acogidas y adopciones de los animales que están dentro, SOSPerrera Badajoz, están movilizando todos sus recursos para intentar realojar a los animales.

El problema con el que se encuentran y que es la raíz de la saturación de la perrera es que casi la mitad de los animales que están recogidos (doce, en concreto) son de raza potencialmente peligrosa y otra buena parte son de tamaño grande, lo que dificulta su salida a casas particulares. «Los perros potencialmente peligrosos atascan todo porque la gente nos los quiere», dice Rosa Lemus.

La raíz de la saturación es que casi la mitad de los perros son de raza potencialmente peligrosa

De la misma opinión es Patricia Gordón, presidenta de SOS Perrera Badajoz: «Desde hace más de un año solo entran en la perrera perros grandes y peligrosos y es complicado encontrarles adoptantes porque tienen que ir con adiestradores o con gente muy específica. Estamos llamando a las puertas de diferentes protectoras para salvarlos, porque no podemos hacernos cargo de pagar la residencia de más perros».

Los perros potencialmente peligrosos no pueden compartir espacio con otros canes y en la perrera hay 22 cheniles. No se trata en cualquier caso de un problema de capacidad. «El tamaño de la perrera está bien porque normalmente acogemos unos 150 perros al año, pero necesitamos que las protectoras se involucren más», asegura Rosa Lemus.

En 2017, entraron en la perrera 145 perros y solo salieron en acogida o adopción 67. Esta cifra es, a su juicio, muy baja. «Nosotros –se refiere al equipo de su clínica– le hemos encontrado el año pasado acomodo a 300 perros que no han llegado ni a entrar en la perrera».

Tanto la perrera como la protectora hacen un llamamiento para salvar a los animales

Gordón defiende que no pueden dedicarse a tiempo completo a la protectora porque son voluntarios que trabajan o estudian. «Vamos a la perrera en función de la disponibilidad que tenemos, pero a diario difundimos y contactamos con otras protectoras para intentar darle una salida a los perros», argumenta.

Para facilitar la salida de los perros, desde la perrera se ha propuesto al Ayuntamiento que hagan un proyecto de adopciones a coste cero, es decir, que se entreguen los animales vacunados, microchipados y esterilizados para que las protectores no tengan que correr con este gasto y les sea más fácil sacarlos.