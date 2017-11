Un día perfecto para correr Mamen Ledesma, vencedora femenina, entrando ayer en meta. Al lado, corredores en la recta final de la avenida de Villanueva. :: Jose vicente Arnelas La media maratón Elvas-Badajoz se consolida como evento deportivo y social J. LÓPEZ-LAGO BADAJOZ. Lunes, 13 noviembre 2017, 07:47

El ambientazo estaba ayer en las avenidas de Villanueva y de Huelva. Entre familiares, vecinos y aficionados, allí se remataban los últimos metros de la media maratón Elvas-Badajoz. ¡Pero si es la mujer de Felipe!, ¡Qué bien va el hermano de Chiqui! ¡Esa Gema, esa Gema, eh, eh! ¿El que va con sus dos hijos no es el del chiringuito de La Antilla?, ¡Mira Belén la barrendera, no se pierde una! Ese me suena, creo que es concejal ... o diputado.

El pasillo humano previo a la meta era un no parar de comentarios del público que dan una idea de la dimensión social que ha alcanzado esta prueba de atletismo. Todo el mundo conoce a alguien. Y eso que la de ayer, de 21 kilómetros, no era la típica carrera popular que se ventila en veinte minutos. Esta vez había gente que entró en meta casi dos horas después de tomar la salida, un recorrido para el que conviene estar mínimamente en forma. Por eso, además de los gritos de aliento, era común ver muecas de asombro cuando algún conocido del que jamás sospecharas que tuviera zapatillas de deporte, de repente, aparecía trotando sudoroso de camino a la meta con los gemelos embutidos en medias compresoras y pulsando un reloj deportivo de 300 euros.

El portugués Bruno Paixao, de nuevo, ganó la prueba en una hora, ocho minutos y 53 segundos. La primera mujer fue la dombenitense afincada en Sevilla Mamen Ledesma, en una hora, veinte minutos y un segundo. Por detrás, una legión de deportistas que entrenan a diario preocupados por mejorar sus marcas en un día perfecto para correr, fresco y soleado. Y por detrás de estos cientos de corredores ocasionales que se conformaban con terminar la prueba, por eso unos metros antes lo mismo cogían a sus hijos en brazos que se paraban a besar a su mujer en la boca mientras los nietos aplaudían.

En total se inscribieron unas 1.700 personas, muchos de de ellos de la misma familia, como Rosa María Herrero, de 55 años, que corrió con su hijo Jorge Villar, que debutaba ayer en este tipo de prueba con 19 años. O el doble campeón del mundo Abel Antón, con el que los participantes se fotografiaron ayer.

Esta media-maratón alterna la salida y la meta entre Elvas y Badajoz. Así se celebra desde hace treinta años. Ayer tocaba salida en alto, desde la parte portuguesa.

«Es una prueba engañosa. Se dice que la carrera es cuesta abajo, pero no es verdad. Hay tres o cuatro kilómetros favorables al principio, pero como te pases de ritmo esta carrera te lo hace pagar. Además, tiene 200 metros más y para hacer buena marca es complicado», analizaba a la llegada Víctor Hernández, amateur de un grupo muy conocido en Badajoz. Se hacen llamar los Asfas, corren de naranja y son más de cincuenta aficionados que sacan hueco entre las obligaciones laborales y familiares para entrenar y participar en pruebas como estas. Después de la de ayer habían reservado para comer juntos en Las Vaguadas sesenta adultos y cuarenta niños. «Corro más de treinta carreras al año, pero para nosotros este es un día señalado porque entendemos esta prueba como un evento para disfrutar de los amigos y la familia».

Sin incidencias

La media maratón de ayer es una de las pruebas clásicas de esta ciudad. El centro deportivo Bnfit, el Banco Santander y Coca-Cola fueron los patrocinadores. La salida en la localidad portuguesa de Elvas fue a las 10.30 y a las 11 horas y 11 minutos la cabeza de carrera llegó a España por la frontera de Caya. El trazado en la ciudad cruzó el río por el Puente de la Universidad y realizó un tramo por la barriada de La Paz antes de incorporarse a la 'autopista' y enfilar la meta por la avenida de Elvas. El Instituto Zurbarán se abrió para que los participantes pudieran ducharse, además de habilitarse una zona de masajes.

Voluntarios de la FMD, de Protección Civil y agentes de la Policía Local se encargaron de controlar los cortes de tráfico sin que se registraran incidencias reseñables.