Todos los partidos condenan el escrache sufrido por Julia Timón La concejala pacense de Ciudadanos, Julia Timón, sufre un escrache en las puertas de su casa. / HOY Un grupo de personas se concentró en la puerta de la casa de la edil de Cs en la madrugada del viernes, antes del pleno M.F.R. BADAJOZ. Sábado, 22 julio 2017, 08:54

La corporación municipal al completo condenó ayer el escrache sufrido por la edil de Ciudadanos, Julia Timón, en la madrugada del viernes, previa al pleno. Un grupo de ciudadanos se concentró frente a la puerta de su casa, en Las Vaguadas, como medida de presión para intentar que la concejala no apoyara los presupuestos.

A Julia Timón le sorprendió la protesta en el auditorio Ricardo Carapeto, donde estaba viendo la obra del teatro Benavente con su hija y su marido. Fue su hijo quien le dio la voz de alarma. «Me sentí muy vulnerable, me puse a llorar de la impotencia y a través de mi partido contacté con la Policía», recuerda.

Llegó a su casa escoltada casi a las dos de la madrugada, y escoltada salió ayer camino del Ayuntamiento. «No tengo ni idea de quiénes eran, había unas siete u ocho personas cuando llegué anoche -por el jueves-», prosigue. No recibió insultos ni la increparon, reconoce. «Hablaban pero a mí no me han gritado, a mi hijo sí».

«Esto no se lo deseo a nadie, ni a las personas que me están haciendo tanto daño. Que una familia tenga que pasar por esto cuando lo que está haciendo es representar a la ciudad es el reverso de la democracia», valoró, acusando a los autores del escrache de tratar de cambiar su voto «mediante la violencia, la agresión a su familia, a su casa, al lugar donde uno debe sentirse absolutamente seguro».

Antes de empezar con el orden del día del pleno, el alcalde hizo una declaración personal en la que mostró con contundencia su rechazo al escrache. «Condeno todo tipo de acción encaminada a que una ciudadana y representante política pueda ejercer su legítimo y soberano derecho a representar a sus votantes y exijo a quienes han organizado y llevado a cabo tan execrable atentado que desistan de su actitud».

Ni de forma pública en el pleno ni por privado, el resto de los grupos de la oposición manifestó su solidaridad a Timón, lo que esta interpretó como un respaldo al escrache. «Ha quedado sobradamente demostrado que el grupo de Podemos y PSOE han aprobado este tipo de actitud», valoró. Sin embargo, tanto Ricardo Cabezas, como Remigio Cordero y Luis García-Borruel manifestaron a HOY su reprobación por este hecho. «Mi grupo y yo condenamos el escrache y nos solidarizamos con Julia Timón», expresó el portavoz socialista. «Como grupo no apoyamos este tipo de acciones», contestó Cordero. «Lo condeno totalmente, estoy en contra de los escraches», dijo Borruel.