El parque infantil de la plaza Hermano Daniel presenta graves desperfectos El suelo de caucho está destrozado en la plaza Hermano Daniel, en María Auxiliadora. :: j. v. arnelas Los vecinos se quejan del mal estado del suelo de caucho y de la suciedad que rodea la zona de juego M. GONZÁLEZ BADAJOZ. Sábado, 5 agosto 2017, 08:22

Los vecinos de la plaza Hermano Daniel, en la barriada de María Auxiliadora, reiteran sus quejas al Ayuntamiento por el mal estado y la suciedad del parque infantil conocido como 'El Dragón', que debe el nombre a su forma.

Los residentes de la zona aseguran que tras varias llamadas al Consistorio, los desperfectos de la instalación que utilizan los pequeños continúan en la misma situación.

La construcción posee tres toboganes de diferentes alturas, y es justo en la bajada de la rampa pequeña y mediana donde se encuentran los mayores deterioros de la alfombra de caucho que rodea la zona infantil, por lo que al bajar pueden hacerse daño.

Además, los vecinos aseguran que la tabla del tobogán grande, donde los menores se suben, está casi rota y es bastante peligrosa. «Después de varios avisos vinieron y lo vallaron, pero tardaron como tres meses en volver y los niños quitaron la cinta. Cuando regresaron, la solución tampoco fue la acertada, ya que solo pusieron una tabla más fina con tornillos debajo. Creemos que eso se puede caer cualquier día», alerta Ana Nieto, vecina y madre de dos hijos.

Al deterioro del dragón se le añaden otros problemas que también presenta la zona: la suciedad y los excrementos de perros. La falta de limpieza es visible y son muchos los jóvenes que usan los bancos de la plaza para hacer botellón. «Llenan todo de cristales que después tardan en limpiar y eso es bastante peligroso para nuestros hijos», asegura Ana Prieto.

Aunque los paseantes afirman que el lugar es idóneo porque posee una importante sombra debido a la buena posición de los árboles, el descuido y el inexistente mantenimiento ha dado lugar a la caída de las ramas, que en algunas ocasiones se han desplomado encima de las personas y niños que allí se encuentran. «Yo he optado por no venir más, la zona me resulta peligrosa para mis hijos y no disfrutamos ni ellos ni yo», remacha Ana Prieto.