Un parque abandonado a su suerte 00:59 En la zona hay bancos rotos. :: c. moreno Vecinos del Cerro de Reyes denuncian el abandono que sufre el paseo de la Radio | La maleza ha crecido de tal modo que en algunas zonas casi no se ven los bancos que antes utilizaban los vecinos EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Jueves, 10 mayo 2018, 09:02

Nicodema Martín ya ha mejorado, pero durante una semana ha tenido que soportar unos picores terribles. Un par de días antes de que las pulgas se cebaran con ella, su vecino Joaquín le advirtió: «No entres en el paseo que está lleno de bichos». Pero ella no le hizo todo el caso que debiera y, aunque no pisó el parque, sí lo rodeó. «Cuando me di cuenta tenía el cuello fatal. Fui a Urgencias y el médico me dijo que eran picaduras de pulga. También me explicó que no era la primera vecina que iba con este problema».

La protagonista de este episodio es una vecina que reside en el tramo medio del paseo de la Radio, el vial que cruza en casi toda su extensión la urbanización de casitas bajas que fue construida en la zona de expansión del Cerro de Reyes para realojar a los afectados por la riada de Badajoz.

La calle tiene su inicio en la plaza situada en las traseras de la parroquia Jesús Obrero y discurre casi en paralelo a la avenida Luis de Góngora, el vial que utilizan miles de pacenses cada día para subir desde la carretera de Sevilla hasta la rotonda de las grullas.

En Luis de Góngora, la avenida principal del barrio, el césped suele estar cuidado y los árboles en buen estado de revista. Pero esas atenciones poco tienen que ver con las que recibe el paseo de la Radio, una franja ajardinada con suelo de tierra que en sus orígenes estuvo dotada con una zona de juegos infantiles, una pista de petanca y bancos de madera para el descanso. Cuando el nuevo barrio surgió hace casi 20 años, ese paseo era un lugar cuidado que atraía a los vecinos. Pero con el paso del tiempo se fue deteriorando y en los últimos años la situación se ha agravado hasta el punto de que las malas hierbas cubren en estos momentos casi por completo algunos de los bancos.

Los vecinos posan en el paseo para el que piden atención / C. MORENO

Los vecinos reconocen que el abandono no es algo nuevo. Pero la larga temporada de lluvias que ha regado la ciudad durante los últimos meses no sólo ha hecho crecer la maleza sino también la indignación. «Hace unos días vinieron una tarde a la parte baja del paseo para quitar las hierbas, pero estuvieron un rato y luego se marcharon», asegura Nicodema.

Su queja es compartida por María del Carmen Cárdenas Gómez, que vive unas cuantas casas más arriba. Ella fue quien telefoneó a HOY para relatar el problema que sufren. «Al principio había muchos bancos, pero unos están rotos, otros se los han llevado y los que quedan están rodeados de vegetación. Ahí no hay quien pare».

Las picaduras cubrían el cuello de Nicodemia / HOY

El paseo también contó con una zona de juegos infantiles pero estaban tan deteriorados que el Ayuntamiento decidió retirarlos para evitar posibles accidentes. «Dijeron que los iban a reponer pero aquí no han vuelto».

Movilización vecinal

María del Carmen ha mantenido la esperanza de que la situación mejorase, pero al ver que nada se movía decidió movilizar a los vecinos del paseo para que la reivindicación se escuche. «Tengo un nieto de 22 meses y en cuanto me descuido se acerca a coger flores así que tenemos que estar pendientes para sacarlo de ahí».

Esa misma precaución la tiene Nicodema pero el día que le picaron las pulgas estuvo en la acera que rodea al paseo. «No entré, me quedé fuera. Pero no me va a volver a pasar, estoy pensando comprarme un collar como el que lleva mi perro Jeiko porque a él no se acercaron las pulgas», bromea mientras señala la zona de su cuerpo que ha tenido cubierta de ronchas.

Otros bancoshan sido cubiertos por la maleza / C. Moreno

«El parque está como está, pero verá usted como a primeros de junio nos mandan el recibo de la contribución. Aquí pagamos casi 400 euros para no tener nada. Cualquier parque que pise usted está mejor que este. Y si las calles están limpias es porque barremos nosotros», concluyen los vecinos deseosos de ser escuchados.