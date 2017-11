«¿Quién me paga los 400 euros que pierdo cuando se rompe la tubería?» Abriendo la zanja tras la avería de ayer por la tarde. :: Pakopí En la calle Salvador de Madariaga, en Valdepasillas, las roturas de tubería son continuas y hay quien piensa en trasladar su negocio ANTONIO GILGADO Badajoz Jueves, 2 noviembre 2017, 23:42

Trinidad Pérez tiene anotado en un folio el nombre y el teléfono de una docena de clientas. Algunas estaban en su peluquería de Salvador de Madariaga a las seis y media de la tarde del pasado viernes y otras debían pasar antes del cierre de las ocho y media. Hizo la lista porque no pudo atenderlas.

A las seis y media se rompió la tubería justo delante de la puerta de su negocio y empezó a salir agua en cascada. Los técnicos de Aqualia cortaron el suministro para reparar la avería y a Trinidad no le quedó más remedio que mandar a casa a la gente.

Dos horas de trabajo menos, que Trinidad ha calculado en 400 euros. «El viernes es el día de más trabajo y muchas de las que esperaban eran para tinte. Eso era, al menos, más de 40 euros por cada una». Si en dos horas perdió más de diez clientas, los cuatrocientos euros se fueron fácilmente, según la empresaria.

El problema, cuenta, es que no se trata de un problema aislado. Ayer, poco después de las cinco de la tarde, justo cuando estaba enseñando a otro vecino de la calle las consecuencias de las filtraciones del viernes volvió a romperse de nuevo la tubería. Y vuelta a empezar. Llegan los operarios de Aqualia, cortan el suministro y de nuevo con los brazos cruzados. «¿Quién me paga a mí los 400 euros que pierdo cada vez que se rompe la tubería?», se pregunta con cierta resignación.

Trinidad se plantea seriamente trasladar su negocio y dejar el local en el que lleva once años porque no puede aguantar más tiempo perdiendo horas de trabajo. «Y no soy la única». En la misma acera, cuenta, otros comerciantes también le han reconocido su intención de abandonar porque llevan mucho tiempo sufriendo estos reventones. «Cada vez son más frecuentes porque solo se parchea y no resiste».

El deterioro de esta acera de Valdepasillas también lo han vivido en otras zonas igualmente famosas por el trastorno que generan las antiguas canalizaciones de fibrocemento. Al ser tan antiguas no soportan la presión y se rompen cada pocos metros, lo que obliga a abrir y cerrar zanjas continuamente . «Lo hemos denunciado ante Aqualia y nos dicen que ellos solo pueden parchear, que el cambio completo le corresponde al Ayuntamiento», explica Trinidad, que también ha preguntado al Consistorio si tienen en sus previsiones cambiar la canalización de la calle.

En San Fernando, por ejemplo, acaban de resolver un problema parecido. En la calle Cardenal Cisneros, una de las perpendiculares a Carolina Coronado, se inundaban los sótanos cada poco tiempo por los reventones en la calle, pero el Ayuntamiento levantó a finales de verano la calle y cambió más de doscientos metros de la canalización subterránea.

La obra costó más de 130.000 euros y desde entonces no han vuelto a registrar cortes.