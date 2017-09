Pacenses atrapados en el Caribe por el huracán Irma La pareja, muy sonriente antes del paso del huracán:: HOY Se han quedado en tierra por overbooking en su vuelo y ahora están retenidos en un hotel esperando que les dejen regresar a España MIRIAM F. RUA Jueves, 7 septiembre 2017, 23:27

Eduardo Cabezas y Marta Ramos han vivido en apenas una semana las dos caras del Caribe. La idílica de postal de mar turquesa, arenas blancas y strawberry daiquiri y la de las temporadas de huracanes de vientos que azotan las palmeras y levantan olas.

La pareja se casó el pasado 26 de agosto en Badajoz y llegó a Punta Cana, la reina del turismo de la República Dominicana, el 1 de septiembre. Era la segunda etapa de su luna de miel tras dejar atrás sus días en Nueva York.

Cuando llegaron al Caribe la única Irma que les sonaba era Irma Soriano, la chica Hermida. De hecho, la noticia del huracán, calificado como el más potente del Atlántico desde que se tienen registros, les llegó de España.

«Empezamos a escuchar la noticia del huracán por la madre de Marta que desde Badajoz nos lo dijo, pero nosotros no sabíamos nada. Después me lo comentó también mi madre. Entonces fue cuando puse la televisión aquí para ver qué estaba pasando», relata Edu.

«La playa guapísima, el agua calentita, una pedazo de cama, un jacuzzi en la habitación, chiringuito en la piscina del hotel, todo incluido... Una pasada». Así describe la pareja sus días en Punta Cana antes del huracán, en uno de los complejos hoteleros que jalonan la costa este de la República Dominicana.

El huracán Irma les ha respetado su luna de miel. La llegada del ciclón por la República Dominicana coincidió con su vuelo de regreso a España, que tenían previsto para el miércoles. A esas alturas, las noticias sobre los estragos del ciclón ya habían corrido como la pólvora y mucha gente decidió adelantar su vuelta.

Esto provocó que cuando Edu y Marta llegaron al aeropuerto para hacer el check-in, ya no había asientos para ellos en su vuelo. «Teníamos reservado el vuelo desde hacía seis meses pero no teníamos asientos asignados en el avión. Mucha gente, asustada por el huracán, han adelantado su vuelta y con la gente que tenía ya su plaza en nuestro vuelo, han provocado que hubiera overbooking. Cuando llegamos nosotros al aeropuerto, dos horas y pico antes, nos dijeron que ya no podíamos volar», detalla Edu.

Rostros tras la llegada del huracán Irma.:: HOY

Sin salir de la habitación

Los trasladaron después a otro hotel, a 200 metros de la costa. Allí permanecen retenidos desde entonces en una habitación, en la que tienen prohibido abrir el balcón. «Estamos bien, el huracán ha pasado por la mitad de República Dominicana y nosotros estamos en el este. Lo que sí que hay es viento y el mar está bravo pero no hay olas muy grandes», confirman.

Lo peor, reconoce Edu, ha sido la pasada madrugada. «Me he dormido hoy –por ayer– a las cuatro de la mañana, de dos a cuatro el viento azotaba muy fuerte y estaba pendiente del mar por si venía alguna ola grande despertar a Marta y subirnos al último piso. Pero no ha pasado nada de eso».

«Miedo no he pasado, pero he estado alerta pendiente todo el tiempo de la trayectoria del huracán y de cómo podía afectar a dónde nosotros estábamos. Tenía que tranquilizar a Marta, porque ella se puso nerviosísima», continúa.

Edu y Marta recibieron un escrito del hotel, avisándoles del riesgo de huracán, pero no muchas más indicaciones. «Sí hemos visto muchas medidas de seguridad como recoger las hamacas temprano, quitar los ventiladores del techo, todos los jarrones, los cristales de las mesas, cuadros..., cualquier cosa que del viento pudiera salir volando o impactar contra algo o alguien», relatan.

«A los clientes del hotel que estaban en las habitaciones más pegadas a la playa los estaban trasladando a habitaciones de partes más alejadas del complejo, por previsión, porque en nuestra costa se esperaban olas de 5 a 8 metros, que después no ha sido así», prosiguen.

«En el hotel no podemos hacer nada, pero por lo menos sabemos que lo peor ha pasado. En San Juan, una isla al lado nuestro, he visto en la televisión local que hay 1.600 desaparecidos y no saben el número de muertos», añaden. Ayer por la tarde –horario caribeño– tenían previsto coger un vuelo, pero no tenían demasiado claro que llegase a despegar, ya que tienen que hacer escala en Nueva York e Irma va camino de Florida.

El huracán no ha conseguido deslucir su viaje de recién casados. «Empañar no nos ha empañado la luna de miel porque ha sido muy bonita, pero lo que queremos es que pase ya del todo para poder volver a España», concluyen.