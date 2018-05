Pablo Milanés retoma la guitarra en su concierto del López de Ayala de Badajoz Pablo Milanés en un concierto de su gira. :: HOY Con más de setenta años de carrera, solo los problemas de salud le ausentaron temporalmente de los escenarios ANTONIO GILGADO Badajoz Miércoles, 2 mayo 2018, 07:54

En contra de lo que parece, Pablo Milanés (Bayamo, Cuba, 24 de febrero de 1943) no guarda en un cajón la fórmula de la canción-himno. Ha contado varias veces como surgió 'Yo no te pido'. Tenía nueve canciones para el disco, pero necesitaba diez. Se puso a escribir versos. «Yo no te pido que me bajes /una estrella azul/ sólo te pido que mi espacio/ llenes con tu luz». Casi de rebote, le salió un tema que ha trascendido varias generaciones. Todo parte de un momento mágico, cuenta.

Milanés está de gira por España y recalará el sábado 5 de mayo en el López de Ayala. A las nueve de la noche desde 35 euros la entrada. «Badajoz es el punto de partida de un nuevo formato que he venido preparando hace mucho tiempo. Me acompañan dos músicos al piano y yo volveré a tocar la guitarra después de un largo tiempo aparcada», cuenta en una entrevista a HOY. Velada de sonoridad íntima y sones, según adelanta.

A TENER EN CUENTA Agenda Sábado 5 de mayo a las nueve de la tarde en el López de Ayala. Entradas desde 35 euros. Pablo Milanés El cantautor cubano presenta algunos temas de su gira 'Esencia' y repasa las canciones más conocidas de su carrera. Como telonero actúa Jorge Marazu, un cantautor joven (Ávila, 1986) que ha compuesto para muchos cantantes y el año pasado sorprendió con su disco 'Lumínica'.

Parte esencial de Nueva Trova, el movimiento cultural en el que también participó Silvio Rodríguez, hace tiempo que guarda distancias con la política cubana. «Siempre digo que no soy político. Las preguntas recurrentes sobre Cuba me desvían de lo que me interesa artísticamente».

El cantautor, sostiene Milanés, es un notario de la sociedad. Lo pregonaban los trovadores del medievo y lo siguen haciendo los cantautores del siglo XXI. Le encanta una expresión de Sergio Ramírez, el reciente Premio Cervantes. «Cerrar los ojos a la realidad de cada uno es traicionar el oficio». Por eso guarda distancias con el reguetón. No ve Milanés valor musical en este nuevo género latino. El compositor cubano se siente más próximo al renacimiento y el barroco. Son los dos periodos que más le influyen. «Creo que debe haber más información y más educación para evitar las deformaciones y el mal gusto». Encuentra la inspiración en lo cotidiano, en lo que uno ve y escucha. La música, entiende, debe servir para hacer pensar y reflexionar. Es un acercamiento entre pueblos lejanos. «En esencia sigo siendo el mismo que de joven en cuanto al humanismo en el que creo».

Con más de siete décadas de carrera, no ha perdido el entusiasmo por el contacto con el público. Alguna vez ha dicho que le gustaría morir sobre un escenario. «Algo congénito, necesito la puesta en escena de mis temas, el contacto con el público. Los conciertos en directo son para mí algo para vivir».

Solo se ha ausentado cuando la salud no se lo ha permitido. Mientras estuvo convaleciente por un trasplante de riñón siguió escribiendo. La música es terapéutica. Le gusta recordar aquello que todo el mundo espera en sus conciertos, pero también sorprender con nuevos temas. Todavía le siguen pidiendo 'Yolanda', 'Para vivir', 'Ya ves' o 'El breve espacio'. «Todas nacieron de la necesidad de crear».

Su prolífica carrera le ha permitido incluso cantar y grabar con su hija Haydée. A quien ya muchos consideran como la heredera de la trova cubana. Haydée y Pablo lanzaron en febrero del año pasado 'Amor'. Temas del padre que la hija selecciona para cantarlos a dúo. «Realmente no fue una gira, sino una presentación en dos o tres escenarios del disco 'Amor'. Ella quiso hacerme un homenaje y nos llevó a trabajar juntos. Me place, pero mi mayor satisfacción es que mis hijos busquen su propio lugar solos».