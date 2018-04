«Con ocho años pedí el Magia Borrás y con veinte les dije a mis padres que sería mago» Magritte, con sus inseparables cartas, en el López de Ayala. :: josé vicente arnelas Su historia de amor con una bailarina inspira el nuevo montaje de este artista que se estrena en el Teatro López de Ayala Christian Magritte Mago pacense NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 16 abril 2018, 08:01

Con 8 años vio un mago actuar y le pidió a los Reyes Magos que le trajesen el juego más famoso de esta disciplina. Eso marcó su vida. Con 20 le dijo a sus padres que no era una afición, sino una profesión y desde entonces vive entre trucos. Es el mago pacense Christian Magritte. Su experiencia personal sigue marcando sus espectáculos. Hace dos años conoció a Cynthia González, un bailarina de danza urbana, y la historia de amor de ambos ha inspirado 'The Lovers', que se estrenará el domingo 22 de abril en el Teatro López de Ayala.

-Comenzó con 8 años, ¿cómo se engancha un niño de ocho años a la magia?

-Tuve la suerte de ver un mago en la fiesta de un familiar mío y me gustó tanto lo que hizo que esas mismas Navidades, a los famosos Reyes Magos les pedí el 'Magia Borras', me lo trajeron y así comenzó. A partir de ahí, como a mucha gente que se dedica a esto, fue un punto importante en mi carrera.

-20 años después, ¿ha logrado vivir de esto?

-Tengo 27. Con 20 años tuve la fuerza y la voluntad de decirles a mis padres que, lo que me apasionaba era la magia y tomé la decisión de orientar mi vida a este mundo. Podemos decir que llevo 7 mundos dedicándome a este maravilloso mundo.

-Ha estudiado sin salir de Extremadura, por su cuenta.

-He sido totalmente autodidacta. La mejor forma en la que me he ido formando ha sido leyendo libros y viajando mucho. Aunque parezca mentira, hay muchos congresos y festivales de magia en la península y cada vez que mi agenda y mi economía me lo permite, viajo para reunirme con estas personas que se dedican a esto y compartir juegos, teorías psicológicas. Las vivencias son lo que hace al artista.

-¿Cuándo y por qué decide quedarse con el apellido del pintor René Magritte?

-Como todos los artistas, búscaba un nombre artístico y tuve la suerte de ver la película 'El secreto de Thomas Crown', donde salen las pinturas de René Magritte, y me llamó tanto la atención que me puse a investigar y me di cuenta de que tenía muchas cosas en común con el señor René Magritte y me sonó tan bien Christian Magritte que decidí quedarme con el nombre y sus pinturas han sido un punto de inspiración para meterlo, de forma explícita, en mis espectáculos.

-Hace tres años ya que logró un premio internacional de magia, ¿qué supuso en su carrera?

-Fue en Valongo, en Portugal. Presenté un número de cartomagia y, como todos los premios, ayudan a que uno mismo y su entorno te sigan motivando y seguir adelante. Al final sabes que hay que seguir esforzándose, pero fue importante para mí.

-Hace poco ha actuado en colegios bilingües de EE UU invitado por la Embajada Española en Nueva York.

-Sí. Tengo un amigo que vive en Nueva York y me animó a ir y conocerlo. Le presenté un proyecto a la embajada para presentar la cultura extremeña a través de la magia y al final, con el apoyo del Instituto de la Juventud, estuve en los colegio con 'El sabor de la magia' y fue una experiencia increíble, inolvidable.

-Estrena 'The Lovers', un nuevo montaje. ¿En qué consiste?

-The Lovers es un acto mágico en el que he querido expresar mi mundo interior. Experiencias personales, mi visión del mundo y mi forma de entender el arte. Ha sido inspirado porque hace dos años conocí a una chica que es bailarina profesional y quise hacer un espectáculo en el que pudiésemos compartir escenario. Se han ido sumando otros artistas como Diego Andújar porque, a través del flamenco, en un momento dado, trasmito mi enfado en el espectáculo. El flamenco tiene ese sentimiento y lo refleja de un momento dado de mi vida. Por eso en 'The Lovers' vamos a ver teatro, danza y por primera vez voy a incorporar a mi espectáculo grandes ilusiones, tres en concreto. Estoy muy contento con el resultado.