Nuevo curso: menos discursos y más consecuencias El inicio de curso es una oportunidad para tus hijos vean que tú has cambiado como padre, que no repites los mismos errores del año pasado, y que tú actúas, confiado y seguro

Tu hijo necesita menos discursos y más consecuencias este nuevo curso. No vale con lo de “Te lo dije, mira que te lo dije”. No es suficiente tampoco decirle: “mira, si te organizas y estudias un poco todas las tardes, vas a tener tiempo luego para tus actividades de ocio: si estudias un poco irás aprobando por parciales, y todo será más sencillo”, porque tu hijo te va a contestar “sí papá, sí mamá, a mí este año no me pilla el toro como el curso pasado”, y tú vas a mirar a tu cari como diciéndole “mira, el niño ha madurado, ha hecho clic”. Hasta que lleguen las notas, y el niño vuelva a su estado natural: “este es un inmaduro, un niñato, un modorro, etc.

1.- El camino del aprobado lo tiene que transitar tu hijo. Tú puedes guiar, aconsejar, supervisar, etc., etc. Pero, desde el inicio del curso, haz que tu hijo se responsabilice de sus tareas escolares, de sus estudios. Si tú asumes el mando, en verdad te digo que el niño hará las tareas, pero te vas a chupar unas cuantas horas al día poniéndote al borde de un ataque de nervios. Y al final te vas a ver preguntado en el grupo de whatsapp las tareas del niño. Otra vez, otro curso más, y la misma historia que en el anterior.

2.- Confía en el colegio. Confía en sus maestros y maestras. Y te recuerdo que a los maestros y maestras de tus hijos les pasa lo mismo que a los padres y madres, y a los hijos e hijas: nadie es perfecto. La escuela no es perfecta, las familias tampoco lo son. Pero nos necesitamos mutuamente, y más de lo que nos creemos.

3.- Confía en ti. El que tiene que cambiar eres tú como padre y como madre. Así que actúa. Dile a tu hijo, con claridad, lo que esperas de su comportamiento durante este curso, pero sé realista. No te pongas metas que te ilusionen a ti, sino aquellas que tu hijo sea capaz de alcanzar. Dile a tu hijo, igualmente con claridad, qué vas a hacer tú, y lo que vas a dejar de hacer si él no asume sus responsabilidades. Y cúmplelo. Hay que poner y cumplir las consecuencias que se han advertido.

4.- Estudiar (para niños y adolescentes) no es negociable. Déjalo bien claro, y muestra constante interés por la vida académica de tus hijos, pero procura no estar preguntándoles insistentemente: “¿no tienes nada que estudiar? Porque siempre tienen algo que estudiar. Es mejor que, desde el principio de curso, tu hijo te presente cuál va a ser su horario de estudios, y tú le puedas orientar para que sea un horario realista y asequible a su edad y curso. Así, en vez de decirles lo de “no tienes nada que estudiar, lo cambias por la siguiente frase: son las 5, y en tu horario dijiste q a las 5 estarías estudiando”. Sin más discusión ni gasto de saliva.

