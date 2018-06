El nuevo convenio de limpieza de edificios de Badajoz beneficiará a 6.000 empleados El nuevo marco laboral estará vigente hasta 2020 EFE Miércoles, 27 junio 2018, 16:58

CC OO, UGT y CSIF y la patronal de las empresas de limpieza han firmado hoy en Badajoz el Convenio Colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia pacense, que beneficiará a unos 6.000 empleados.

En un comunicado, CC OO de Extremadura ha afirmado que la rúbrica, en los términos fijados en el preacuerdo alcanzado la semana pasada, permite obtener un convenio con vigencia hasta 2020.

«Fue complicado llegar a un acuerdo pero la movilización sindical, con una convocatoria de huelga, y la mediación del gerente del Area de Salud de Badajoz, Dámaso Villa, lograron finalmente que la patronal cediese y se cerrase un texto muy similar al que se había consensuado para la provincia de Cáceres», ha explicado CC OO.

La Federación de Construcción y Servicios del sindicato ha valorado que con este convenio se dé garantía jurídica a «algunas conquistas sindicales amenazadas por la patronal», como los derechos de antigüedad, la jornada semanal, los permisos y licencias, los días de asuntos propios o la mejora en la Incapacidad Temporal.

También ha destacado que el convenio resuelva una «polémica» sentencia judicial de 2017 en relación al plus de transporte, que condicionó la negociación, pues el empresariado «quería detraer» estos derechos a cambio de mantener el concepto económico.

De este modo, el plus de transporte se fija en proporción al tiempo de trabajo, de igual manera que en el anterior convenio, pero con la nueva denominación de Plus Convenio.

Los trabajadores que no han percibido este plus durante el último año lo recuperarán de inmediato, garantizándose además que quienes lo han percibido no deban devolverlo.

Por su parte, el incremento salarial queda establecido en un 0,5 por ciento en todos los conceptos desde el 1 de abril de este año, un uno por ciento para 2019 y un dos por ciento para 2020.

El sindicato ha destacado la intervención de Dámaso Villa, que «propició» la firma de este acuerdo y, por lo tanto, la desconvocatoria de huelga, para lamentar por el contrario la «pasividad» de la Dirección General de Trabajo.

Este órgano «debía haber sido quien liderara la mediación y acuerdo», ya que ante él el pasado mes de octubre la patronal se comprometió a la firma del convenio en los términos ahora firmados.