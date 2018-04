La Nacencia de Sixto no obra el milagro Tres jóvenes delante de la reconstrucción de La Nacencia hecha por Sixto hace justo un año. :: CASIMIRO MORENO Amigos de Badajoz, la Cívica y SOS Casco Antiguo coinciden en que es un ejemplo del abandono del parque | Hace un año que dos vecinos reconstruyeron el homenaje a Chamizo en la Legión y nada ha cambiado MIRIAM F. RUA Lunes, 30 abril 2018, 07:45

Se cumple el primer aniversario de La Nacencia de Sixto, la reinvención del bajorrelieve de Laíz Campos en el parque de la Legión que rinde homenaje al poema cumbre de Luis Chamizo. No hay motivos para celebrarlo. Nada ha cambiado en los últimos doce meses. Para los colectivos ciudadanos SOS Casco Antiguo, la Cívica y Amigos de Badajoz, La Nacencia es el ejemplo del abandono del parque.

Sixto y Antonio, dos vecinos del Casco Antiguo, reconstruyeron con azulejos domésticos y cemento la figura de los dos pastores, el niño y el burro en el pequeño estanque del parque de la Legión. La escultura original, de bronce, fue robada hace décadas y de ella solo quedaba el contorno en la piedra.

Como si fuera un mosaico resucitaron La Nacencia a escondidas, en las horas en la que sabían que no había vigilancia en el parque. Su iniciativa solo tenía un objetivo: denunciar su estado y la inacción política. Durante unos días, su ocurrencia estuvo en boca de todos.

También el Ayuntamiento se pronunció. Y aunque en un primer momento amagó con retirarla y denunciar a los dos vecinos, terminó anunciando que mantendría la nueva Nacencia hasta que encargaran la réplica de la escultura original, realizada en 1966.

«El molde ya no existe. Nos pusimos en contacto con la hija del escultor y nos dijo que lo había tirado hace unos años porque la humedad lo había estropeado. Lo guardó durante mucho tiempo pero nadie se lo pidió, lo que es una prueba de que no ha habido intención de arreglarlo», cuenta Manuel Cienfuegos, de Amigos de Badajoz, la única asociación que en su momento pidió la retirada de la reconstrucción de Sixto. «Fue un gesto simpático y de buena fe, pero entendíamos que se daba carta blanca para que cualquiera pudiera arreglar el patrimonio».

La Cívica también acudió a la familia de Laíz Campos para ver la posibilidad de recuperar el molde. Precisamente esta asociación alertó hace un año del riesgo de que la nueva Nacencia se perpetuase en el tiempo. Parece que su augurio se está cumpliendo.

«Cuando se realizó pensamos que podía ser una importante llamada de atención sobre el abandono del parque. Sin embargo no nos ha sorprendido que, una vez más, el Ayuntamiento haya mirado para otro lado y no haya hecho nada», comenta Juan Manuel Bueno, presidente de esta asociación, quien apostilla: «El parque lleva más de 20 años abandonado y no creemos que este equipo haga nada por su rehabilitación. Seguimos con la misma inacción».

Para SOS Casco Antiguo, «La Nacencia es el síntoma de la apatía en la que nos encontramos» . Su portavoz, Luis Pacheco añade: «Feliz cumpleaños a Sixto y Antonio por habernos devuelto La Nacencia a su modo, de forma humilde, por amor a un parque y para reclamarlo. Debería servirle al Ayuntamiento de ejemplo para replantarse lo que están haciendo en esta ciudad».

¿Y los columpios?

El parque de la Legión no solo espera su nueva Nacencia. También los aprobados columpios y el quiosco y los proyectos eternos de quedar conectado con la Alcazaba y con el resto de la muralla hasta Puerta Pilar.

Para instalar los columpios, todos los grupos municipales votaron a favor en el pleno de diciembre del año pasado y además, el Ayuntamiento dijo entonces que también colocaría un quiosco. «Aplaudimos las buenas voluntades pero queremos hechos y para eso hay que poner el dinero encima de la mesa», apunta Pacheco.

Los presupuestos para la Legión, dijo entonces el concejal de Medioambiente Antonio Ávila, saldrán del Dusi. Pero parece que tampoco ha llegado su momento. En el primer paquete de inversiones con estos fondos europeos (presentados recientemente por el alcalde) no se menciona al parque de la Legión. Es más, Amigos de Badajoz, La Cívica y SOS Casco Antiguo mostraron su frustración cuando confirmaron que la idea del corredor verde de la calle Estadium solo llegará hasta el parque de los Sitios, no hasta Trinidad.

«La mejor inversión que se ha hecho en la Alcazaba fue ajardinarla, porque es lo que hizo que la gente volviera a subir. Con la Legión ocurriría igual. Hay que unirlo por fin con la puerta de Mérida para que sea un paso importante entre San Roque y la Plaza Alta», propone Cienfuegos.

En esto también insiste la Cívica, que recientemente lanzó una campaña para la recuperación de la Legión, llevando hasta allí a los grupos políticos municipales. «Es importante la apertura de la puerta de Mérida y la unión con las laderas del parque mediante una pasarela peatonal. El que sea paseado y permeable nos parece una de las claves de éxito para recuperarlo», aprecia Bueno.