Las mujeres toman el poder en el Carnaval de Badajoz Alexia Sánchez, Belén Guerrero, Pilar Campanón y Marisol Caballero. :: j. v. arnelas Por primera vez desde su fundación la directiva de la Falcap está encabezada por nombres femeninos NATALIA REIGADAS z. Domingo, 25 junio 2017, 12:08

Alexia, Belén, Pilar y Marisol. La primera línea de las comparsas del Carnaval de Badajoz tiene por primera vez nombres y caras de mujer. La Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap) se fundó hace 28 años y es la primera vez que una mujer está al frente. Se trata de la asociación que representa a las comparsas. Es el colectivo más grande y con más poder en la fiesta pacense.

El cambio en la directiva se produjo la semana pasada. Tras 4 años al frente, Luis Pajares se retiró y solo se presentó una candidatura, la encabezada por Alexia Sánchez, de la comparsa Umsuka-Imbali. De las 27 agrupaciones que votaron, 21 apoyaron la lista que se presentó y hubo 4 que votaron en contra y 2 abstenciones. Un amplio apoyo para un equipo de 11 personas en los que los puestos más importantes están ocupados por mujeres.

¿QUIENES SON? Alexia Sánchez la nueva presidenta de la Falcap tiene 31 años. Es guardia de seguridad y lleva 12 años en comparsas. Actualmente está en Umsuka-Imbali, pero también formó parte de Yuyubas y Wailuku. Pilar Campanón la vicepresidenta forma parte de Cambalada. Lleva 7 años en comparsas, tiene 44 y es teleoperadora. Marisol Caballero la tesorera forma parte de La Bullanguera. Tiene 47 años y lleva 17 en su comparsa. Es funcionaria del Instituto Nacional de Estadística. Belén Guerrero la vicetesorera tiene 45 años y hace 25 que desfila con su comparsa, La Movida. Es cajera en un supermercado.

La presidenta asegura que ha sido por casualidad. «Vimos que no se presentaba nadie y pensamos en los de siempre, los que siempre estábamos cuando hacía falta ayudar». No le da importancia al papel femenino, «los hombres que tenemos en el equipo también son estupendos». Sin embargo, admite Alexia que ser un símbolo «da vértigo». No solo por ser la primera mujer al frente de la federación, sino por ser la persona más joven con solo 31 años.

El resto de su equipo, sin embargo, cuenta con más veteranía e incluso ha incorporado a Antonio García, que ya fue presidente de la Falcap hace unos años. En general, destaca la joven pacense, tienen muchas ganas de trabajar «y darlo todo».

El equipo combina a muchas comparsas, desde Cambalada a La Movida o La Bullanguera. Marisol Caballero, de esta última agrupación y nueva tesorera en Falcap, explica que el Carnaval, en especial los días de fiesta, unen mucho, y que además el resto del año tienen mucha relación. «Vamos a las fiestas de unos y otros y pasamos mucho tiempo juntos. Es normal que haya unidad».

En cuanto al principal proyecto de esta nueva directiva, Alexia Sánchez lo tiene claro. Quieren ayudar para que el Carnaval conquiste su cuenta pendiente, tener el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional, pero «antes debemos mejorar lo de aquí». La nueva presidenta aclara que Badajoz cuenta con un gran Carnaval «pero con cosas que mejorar».

Un ejemplo es el museo. En enero de 2005, tras muchos años peleando por el proyecto, los carnavaleros vivieron la inauguración de esta sala de exposiciones. Doce años después denuncian que, además de permanecer cerrado durante varios meses, se ha degradado en lugar de crecer. Belén Guerrero, nueva vicetesorera de la Falcap, señala que hay zonas que no se actualizan desde hace dos años. Es decir, que el material no es de los últimos Carnavales. «El museo debe ser un espacio vivo y ahora está muerto», añade Guerrero.

La vicetesorera señala que otra de las prioridades de la nueva directiva es lograr mayor unión entre las comparsas. «El desfile del domingo es un concurso. Es lo que es, un concurso y está bien, pero el resto del año y el resto de las actividades debemos ir juntos». En concreto esperan conseguir que las comparsas que se desplazan desde otras localidades a Badajoz no solo vengan al desfile del domingo, sino que estén más unidas a la fiesta.

A este respecto la nueva vicepresidenta de la Falcap, Pilar Campanón, de Cambalada, reclama que se reúna habitualmente la Comisión de Carnaval. Explica que este grupo apenas es convocado por el Ayuntamiento y cree que puede facilitar la organización de la fiesta.

Alexia Sánchez añade que uno de los objetivos es que haya más actividades durante los días de fiesta, especialmente el sábado de Carnaval. La presidenta matiza que los visitantes que llegan de fuera de viernes a domingo esperan que el sábado tenga un programa fuerte y que, además, sería una forma de que las comparsas no se marchase a otros sitios ese día.

Traslado de la tamborada

En cuanto a la última polémica del Carnaval, el posible traslado de la tamborada de San Fernando a un escenario cubierto, la nueva directiva anuncia que abrirá el debate y serán los grupos los que decidan.

En la última edición el certamen de tamboradas llovió y tuvieron que suspender la competición tras meses de ensayos. «No puede volver a pasar», explica la nueva presidenta. Todas las directivas coinciden en que este concurso merece tener entidad propia por la calidad que han ganado los grupos en los últimos años.

Campanón aclara, sin embargo, que no se marcharán de San Fernando. Como en San Roque, se plantean seguir con una tamborada de muestra, pero llevar el certamen a otro lugar. Siempre y cuando los grupos aprueben esta idea.