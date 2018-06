La vecina de Talavera que se quedó sin bienes sufre episodios de amnesia desde 2012 La Fiscalía mantendrá la petición de ocho años de prisión para los dos acusados. :: c. moreno Uno de los forenses asegura que no tenía capacidad ni para ir a por el pan pero el otro cree que podía saber a quién quería dejar sus bienes EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Jueves, 28 junio 2018, 07:53

Los forenses que analizaron en 2013 la capacidad intelectual de Josefa, la vecina de Talavera que ya no es propietaria de buena parte de su patrimonio después de que un sobrino suyo lo pusiese a su nombre y al de su esposa, discreparon ayer en la Audiencia a la hora de valorar la situación en la que se encontraba esta jubilada -ahora tiene 81 años- cuando le dio a ese sobrino poderes absolutos para que le gestionara sus bienes: mientras uno aseguró que tenía dificultades incluso para ir a comprar el pan, el otro no descartó que tuviese capacidad suficiente para saber a quién quería dejarle sus bienes.

Esa discrepancia se resolvería fácilmente si Josefa pudiese responder a las preguntas del tribunal, pero la pasada semana quedó claro que su situación actual le impide mantener una conversación coherente.

Cobra por tanto un especial valor el testimonio de los dos forenses que se entrevistaron con ella y analizaron su situación en los años 2012 y 2013. El primero de ellos estudió su situación cuando uno de los hermanos de Josefa la denunció en el juzgado para que hiciese frente a una supuesta deuda contraída con una sociedad de la que esta mujer era cotitular. Ese caso terminó en juicio pero Josefa no llegó a sentarse en el banquillo porque el informe de este forense concluyó que sus capacidades mentales apenas le permitían realizar actos muy básicos.

La Fiscalía pide ocho años de prisión para un sobrino por poner a su nombre las propiedades de su tía

El especialista recordó que cuando en el año 2012 analizó a esta mujer ya detectó que sufría un trastorno cognitivo leve derivado de un problema vascular que le provocaba amnesia a corto plazo. «Era una persona a la que incluso le tenían que recordar que tenía que tomarse una pastilla», aseguró.

En ese informe no descartó que padeciese un inicio de alzheimer, por lo que le aconsejó que ingresara en una residencia de ancianos en la que tuviera el apoyo de especialistas que la ayudaran a mantener su bienestar físico y psíquico. «Mantenía la orientación, la conciencia y una capacidad intelectual básica. Podía hablar y expresar sentimientos, pero cuando tenía que comprar el pan ya se liaba, por eso no se atrevía a venir a Badajoz a comprar». En opinión de este forense, Josefa era a finales de 2012 una persona influenciable.

Estos argumentos hicieron que fuera considerada inimputable en aquel juicio, si bien respondió económicamente del dinero que le solicitaban.

Proceso de incapacitación

En los meses posteriores, uno de sus hermanos solicitó en el juzgado que se iniciara un proceso para incapacitarla. Si hubiese sido aceptada esa petición, el juez habría nombrado un tutor para que se hiciese cargo de la gestión de sus bienes.

Pero no ocurrió así porque el juzgado de familia que llevó el caso determinó que Josefa, a pesar de las pérdidas de memoria que sufría, se orientaba perfectamente, estaba lúcida y podía valerse por sí misma. Para llegar a esta conclusión, el juzgado tuvo en cuenta el informe realizado por un forense distinto al que la valoró en el procedimiento judicial anterior.

Otro sobrino dice que no sabían que había vendido sus propiedades hasta que embargaron sus cuentas

Este segundo dictamen fue firmado en octubre de 2013 por un especialista que veía innecesaria la incapacitación porque no observaba un deterioro global de su capacidad mental. Según dijo ayer, aunque tenía afectada su memoria a corto plazo, mantenía su capacidad para saber quién le hacía daño y quién la trataba con cariño. «A lo mejor podía saber a quién quería dejarle sus bienes», afirmó el forense después de reconocer que en la situación en la que la encontró en 2013 «tal vez tenía dificultades para entender cuestiones patrimoniales complejas».

Junto a los forenses, también se escuchó ayer en juicio a la mujer que asiste a Josefa en su casa. «A ella la pueden llevar como un borreguito por donde quieran», aseguró.

Varios familiares dijeron también que Josefa tiene embargada su cuenta bancaria por no haber abonado el impuesto de sucesiones que se generó cuando heredó los bienes de su hermano soltero. Un sobrino aseguró que no supieron que los bienes de su tía habían sido puestos a nombre del acusado y su esposa hasta que llegó ese embargo. «Ahora no tiene ni para comer», lamentaron.

Tras escuchar a todos los testigos, el Ministerio Fiscal confirmó que mantendrá la petición de ocho años de prisión para el sobrino que puso a su nombre y al de su esposa la casa en la que vive Josefa, un piso que posee en Badajoz y una finca agrícola. Esa misma pena la solicita para su esposa.

El abogado de la acusación, Manuel Guerrero Durán, pide los mismos años de prisión para los acusados mientras que los abogados de la defensa, Francisco Lagares y José Antonio Gil, proponen su absolución por entender que su sobrino sólo cumplió el verdadero deseo de su tía.