Movilizaciones de la plantilla de Correos Sábado, 24 marzo 2018, 09:55

Las organizaciones sindicales CC OO, UGT y CSIF anunciaron ayer movilizaciones en la provincia de Badajoz que se iniciarán el próximo mes de mayo, y que se prolongarán durante todo el año, si el Gobierno central no garantiza la viabilidad de Correos y mantiene la «descarada política» actual en dicha empresa pública. Además, estas organizaciones sindicales avanzaron que ya hay previstos paros parciales de los trabajadores de Correos para el próximo 4 de mayo, y añadieron que no descartan una huelga general en la empresa postal pública a final de año si el Ejecutivo nacional no da señales y no toma medidas.