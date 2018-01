«Mirela quería reconstruir su vida y Ginel le quitó su segunda oportunidad» De izquierda a derecha, la fiscal, las acusaciones particular y popular y la abogada defensora junto a Ginel:: J.V.A. El veredicto del juicio contra el joven que mató a su expareja en 2016 en el pantano de Alange ha quedado este viernes en manos del jurado popular NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 26 enero 2018, 21:10

Mirela tenía 21 años. Había roto con su pareja. Estaba en una casa de acogida y planeaba buscar un piso para mudarse con sus dos hijos. «Él tiene 27 años y aunque vaya a la cárcel, saldrá y tendrá una segunda oportunidad. Mirela quería reconstruir su vida y no se lo permitió. La única oportunidad que le queda a ella está en sus manos», le dijo este viernes a la fiscal de violencia de género de Badajoz, Inocencia Cabezas, al jurado que debe decidir el destino de Ginel P., un joven rumano que hace dos años acabó con la vida de su expareja, que apareció muerta flotando en el pantano de Alange.

El jurado popular se retiró este viernes y volverá a reunirse el lunes para deliberar. Lo hará tras escuchar, en la cuarta y última sesión del juicio, las conclusiones de la fiscal, la acusación particular que representa a la familia de Mirela con el letrado Francisco José Conde, la acusación popular impulsada por la Junta de Extremadura con el abogado Francisco Caldera, y a la abogada defensora María del Carmen González.

En este proceso se enfrentan dos versiones de los mismos hechos. Hay puntos que coinciden. Mirela y Ginel fueron pareja, el 7 de enero de 2016 se encontraron en Badajoz y de ahí fueron al aparcamiento del pantano de Alange, discutieron y hubo una agresión con golpes hacia la joven que acabó ahogada en el agua.

La acusación mantiene que Ginel maltrataba a Mirela y que ella le tenía miedo, prueba de ello es que estaba condenado por amenazarla. Afirman que en Badajoz discutieron y él arrancó el coche y fue al pantano de Alange, donde se aprovechó de que élla había bebido, la golpeó por sorpresa y comenzó «un calvario», según dijo ayer la fiscal. Aseguró, apoyada en el informe forense, que la golpearon durante una hora, la estrangularon y la sumergieron en el pantano. Esto supone un asesinato, ya que hay ensañamiento y alevosía.

La defensa sostiene que Mirela y Ginel aún era pareja y que la denuncia por violencia de género fue un montaje. Dicen que el día del crimen quedaron para hacer botellón y mantuvieron relaciones. Se asustaron al ver un coche de la policía y decidieron refugiarse en Alange por ser un lugar tranquilo. Élla, según Ginel, le provocó con unos mensajes de móvil de otro hombre y él sufrió un ataque de celos, la golpeó y la joven se cayó por un terraplén hasta el agua donde, furioso aún, admite que la remató con una piedra.

Ginel admite, por tanto, que causó la muerte de Mirela. Sin embargo el jurado debe decidir si fue asesinato u homicidio depende de la versión que acepte.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones particular y popular piden penas similares. Este viernes confirmaron en sus conclusiones que solicitan 25 años de cárcel por asesinato con el agravante de razones de género y parentesco. Además otro año de prisión por quebrantamiento de condena, ya que Ginel tenía una orden de alejamiento de ella. También entre 5 y 10 años de libertad vigilada al salir de prisión e indemnización de 60.000 euros a cada padre de la víctima y 150.000 a cada hijo.

La defensa, sin embargo, cree que sería justa una condena de 9 años por homicidio porque asegura que se dan los atenuantes de confesión, intoxicación (etílica) y arrebato, además de seis meses por el quebrantamiento de condena. La última palabra la tuvo ayer el acusado que defendió por última vez su versión. «Señores del jurado. Yo he confesado desde el primer día. Me arrepiento muchísimo. Quiero pagar por lo que he hecho, pero no por lo que me acusan. Pido perdón a la familia y a todas las mujeres».