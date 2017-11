El Ministerio de Fomento descarta un nuevo paso de cebra en Ricardo Carapeto Varios operarios instalan los nuevos quitamiedos. :: hoy Ha colocado quitamiedos en el primer tramo de esta avenida para impedir que los peatones continúen cruzando la calzada en este punto N. R. P. Jueves, 16 noviembre 2017, 07:22

No habrá paso de cebra. Si los peatones quieren cruzar el primer tramo de Ricardo Carapeto, junto a la rotonda del ocho, tendrán que dar un rodeo hasta el que hay a 300 metros, en el cruce con la calle Eugenio García Estop. El Ministerio de Fomento descarta instalar un nuevo paso en esta avenida. De hecho, ha colocado quitamiedos para impedir que se cruce indebidamente.

La semana pasada HOY publicó la última petición de los vecinos solicitando un paso de peatones en el primer tramo de Ricardo Carapeto. Los interesados indicaban que en esta zona han abierto varios comercios como un McDonald's, un gimnasio o un bazar oriental, por lo que hay mucho más movimiento de peatones en la zona. Aseguran que se dan situaciones peligrosas con muchos vecinos, entre ellos los niños que entrenan en los campos de fútbol cercanos, que cruzan indebidamente por una zona que no tiene ni paso de peatones ni acerado ni iluminación. No es la primera vez que los usuarios hacen una petición similar, pero parece que por el momento no obtendrán la solución que quieren.

Hace dos días los operarios de Demarcación de Carreteras comenzaron a instalar quitamiedos en el límite de la calzada en Ricardo Carapeto. Fue una decisión del Ministerio de Fomento, ya que esta zona es aún carretera nacional, no depende del Ayuntamiento sino del Estado. Desde Fomento explican que han decidido poner esta protección porque el bazar oriental que ha abierto en la zona ha colocado un aparcamiento de tierra en el solar de enfrente y muchos usuarios cruzaban la calzada. Con el vallado esperan que se corte esta práctica.

Desde Fomento indican que la responsabilidad de colocar aceras en la zona es del Ayuntamiento

El rodeo

El problema es que el paso de cebra más cercano está a 300 metros, por lo que será complicado que los usuarios den ese rodeo. Sin embargo, desde el Ministerio de Fomento han confirmado a HOY que por el momento no hay prevista la instalación de un paso de peatones en esta zona.

En cuanto a otra de las demandas de los vecinos de San Roque, que este tramo cuente con aceras, desde Fomento aseguran que ese aspecto depende del Ayuntamiento de Badajoz. Que su competencia es la calzada, pero que los alrededores de la misma son municipales.

Actualmente muchos vecinos andan por los márgenes de esta avenida. Lo hacen por la tierra y sin iluminación, ya que hay varios servicios a los que deben acceder, entre otros, los campos de fútbol de la Federación Extremeña de Fútbol, que atraen numeroso público.

Ricardo Carapeto es una de las avenidas de la ciudad que no son municipales, ya que su origen es una carretera y aún se mantienen en manos de otra institución. Hay otros ejemplos como la avenida Padre Tacoronte, que depende de la Diputación Provincial; o la Circunvalación Reina Sofía, que es de la Junta.