De la Mesta de Alfonso X a Manuel el esquilador El Museo Arqueológico de Badajoz divulga esta semana el origen de la lana 00:42 Manuel Márquez esquila una oveja delante de los alumnos de sexto del colegio Lope de Vega. :: J. V. A. ANTONIO GILGADO Badajoz Martes, 8 mayo 2018, 21:30

Manuel Márquez esquiló la merina negra en dos minutos y cuarenta segundos. No es su mejor marca. Acostumbrado a despacharlas en uno y medio, este martes se recreó.

En cuanto despegó el vellón del lomo de la oveja se llevó un sonoro aplauso. Auditorio cómodo. La clase de sexto del colegio Lope de Vega aprendió ayer algo más sobre ganadería. El Censyra –Centro de Selección y Reproducción Animal– y el Arqueológico llevan tres años organizando una semana de divulgación. Invitan a los colegios a una clase práctica. Ven como se esquila, se lava y se hila la lana.

Paloma Bartolomé ejerció de maestra en las puertas del museo. Aprovechando que los chicos no quitaban ojo a cómo Manuel afeitaba al animal, les contó que la lana de oveja fue en su día un producto muy cotizado para prendas de abrigo. Tanto que España llegó a ser potencia mundial. Luego llegó la industrialización y el imperio de la prendas sintéticas. Una clase de historia con la lana como hilo conductor. A los chicos, explica Paloma, es muy probable que les cuenten lo de Alfonso X y la Mesta. Poco más se habla de ganadería en los libros de historia de primaria. Basta echar una mañana en el Museo Arqueológico para entender la relevancia histórica en Extremadura.

Paloma les habló de la trashumancia, del pastoreo y de las peculiaridades de la raza merina. Y Manuel contribuyó también a su forma. Antes de coger la máquina, peló a tijera, emulando a los primeros esquiladores. Los chicos conocieron algo del oficio y les sorprendió lo suave que sale del cuerpo del animal.

El aula didáctica en la calle se repite hoy con otros dos colegios y se cierra mañana. Tratan de recrear todo el proceso de forma muy práctica. Corte, lavado e hilado. La primera parte, la del corte, es más familiar. En una provincia con dos millones de cabezas es muy probable toparse con algún rebaño en verano. Las otras dos ya cuestan más. Antiguamente, cada explotación tenía su propio lavadero. Pero ya han pasado a la historia. Ahora, se empaqueta y se manda a China o India.

Dar a conocer su oficio

Manuel ha escuchado muchas veces todo lo que Paloma le cuenta a los chavales, pero le encanta participar en este tipo de eventos. Lo entiende como una forma de dar a conocer un oficio poco valorado. Ganadero en Cheles, entre abril y junio se mueve con su cuadrilla por Badajoz, Huelva, Sevilla y el Alentejo. Su particular trashumancia. Si todo va bien. A final de temporada habrán pelado 40.000 cabezas. Un trabajo duro, muy físico que obliga a pasar mucho tiempo agachado, pero al que no le faltan candidatos. Más de una vez tuvo problemas para formar la cuadrilla, pero en los últimos años muchos jóvenes de los pueblos se están animando. Estudiantes que aprovechan para financiarse. «Yo llevo media vida pelando. Empecé con 23 años y ahora tengo 51. De todos los trabajos que hay que hacer con las ovejas, esquilar es el que más me gusta».

«Les contamos por qué fue tan importante la producción delana en España» CENSYRA

Cuando debutó todavía se usaban tijeras. Irse a casa con 30 ovejas en el bolsillo era ya de nota. Ahora, al que baja de 120 lo ponen de legador, atando a las ovejas por las cuatro patas con una cuerda para que no se muevan. La jornada laboral empieza muy pronto. Alas siete hay que estar en la finca y a las ocho suelen encender las máquinas. Las apagan a las siete y media de la tarde. A 1,40 por oveja. El mismo precio desde hace cuatro años. No pueden pedir más porque a los ganaderos apenas le pagan por la lana. Este año vale dos euros el kilo. Pero hubo un tiempo en lo que no la vendían, la daban para que se la quitaran de encima. Algo cambiado, coinciden Manuel y Belén. Algunas empresas textiles han apostado por la lana natural y han desechado las sintéticas porque los consumidores reclaman prendas de más calidad. También hay quien la utiliza como aislante para la construcción. Cuanto más usos, más pagarán por ella. Y Manuel podrá cobrar algo más de 1,40 por cada oveja esquilada. La clase de historia acabó como una clase de Economía.