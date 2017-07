Los merenderos del río Gévora están arrasados y con basura Este es el aspecto que presentaba ayer uno de los merenderos del río Gévora. :: / C. MORENO El paraje natural, que es frecuentado por familias, grupos juveniles, ciclistas y senderistas, sufre una degradación progresiva MIRIAM F. RUA Miércoles, 5 julio 2017, 07:24

. A cinco kilómetros de Badajoz por el camino del semillero de empresas se llega a los merenderos del río Gévora, un paraje natural extraordinario que sin embargo está sufriendo una degradación progresiva por el vandalismo y el abandono.

Julio Rodríguez Mata, presidente de la asociación juvenil y cultural 'Pedro de Valdivia', ha alzado la voz ante el estado de este paraje, que frecuenta habitualmente con su grupo de scouts. «Me indigna pasear por aquí y ver que cada vez hay más destrozos y más suciedad. Lo han saqueado», dice.

Él no es el único que transita esta zona. Familias, grupos juveniles, ciclistas y senderistas frecuentan este paraje, donde la limpieza del río, las amplias zonas de sombra en los dos márgenes y la vegetación contrastan con las acumulaciones de basura, los merenderos arrancados, las barbacoas arrasadas, restos de hogueras ilegales y paneles explicativos sobre el río, la flora y la fauna de los que solo quedan los postes. «La naturaleza te invita a quedarte pero la suciedad y los destrozos echan para atrás», valora.

Julio Rodríguez «La naturaleza te invita a quedarte pero la suciedad y los destrozos echan para atrás»

Los daños también alcanzan a la vegetación. Como pone de manifiesto Rodríguez: «Están maltratando a nuestras especies como los fresnos, sauces, zarzas, alisos... Les rompen las ramas para hacer fuego».

Para Rodríguez el problema es la falta de mantenimiento y vigilancia del paraje, que es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. «El culpable de que esto esté así es quien lo rompe o lo ensucia pero el responsable es el dueño, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es la que tiene que velar porque esté mantenido, vigilado y en buen estado y denunciar los hechos en el juzgado para que se investigue y se encuentre a los culpables».

En esto último insiste especialmente: «No se toman medidas, no se denuncia, no se investigan los hechos. Si esto se hiciese, serviría de escarmiento y no pasaría más. Aquí han hecho una inversión pública que se ha perdido».