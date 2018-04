Los mayores de La Paz fomentan el deporte en el centro de salud Monitores deportivos, sanitarios y mayores en el Centro de Salud de la Paz. :: C. Moreno El Área de Salud del barrio abarca a más de 23.000 vecinos y en el entorno coinciden tres residencias de ancianos y seis colegios ANTONIO GILGADO Badajoz Viernes, 13 abril 2018, 08:29

Zapatillas negras Nike, mallas del Decathlon y forro polar Reebok. Marga sale del centro de salud de La Paz como quien lo hace de un gimnasio. Carga a la espalda una mochila con cierre de cuerda llena de folletos con tablas de gimnasias y la oferta de la Fundación Municipal de Deportes para los mayores.

Senderismo, pádel adaptado o gimnasia acuática en las piscinas municipales. Ayer tocó hacer proselitismo. Se pasó por los pasillos y por las puertas de la consultas para explicar a los usuarios del centro de salud las ventajas del deporte.

Lo suyo fue un flechazo. En cuanto los hijos se hicieron mayores y el marido se jubiló su agenda se despejó. Ha cumplido setenta pero quema calorías como una veinteañera. Lunes, miércoles y viernes nada en La Granadilla. Martes y jueves aeróbic y algunos fines de semana ruta senderista. Mantiene el colesterol a raya y duerme mejor a pesar de su apnea del sueño desde que hace deporte. Su experiencia la repitió ayer a quien quiso escucharla en el centro de salud. Y como ella, varios mayores más del barrio contaron los beneficios de la actividad física por el ambulatorio.

En medicina de Atención Primaria, la tendencia pasa por implicar más a la comunidad

El Área de Salud de La Paz atiende a más de 23.000 vecinos. El equipo de atención primaria lo forman once médicos, dos pediatras y trece enfermeros.

Manuel Espigares es el coordinador y cuenta que la iniciativa de ayer tiene mucho que ver con el camino que emprendieron hace años: implicar a la comunidad para combatir la vieja idea de que la salud depende del médico o de los servicios sanitarios. Quien determina lo sano que vamos a vivir, insiste, somos nosotros mismos.

La epidemia importante a la que se enfrentan los servicios sanitarios está relacionada con la vida sedentaria, la mala alimentación y hábitos tan dañinos como el tabaco y el alcohol. La mejor forma de actuar, concluye Espigares, será la comida sana, el ejercicio físico y enterrando el tabaco.

El centro de salud lleva años ahondando en la estrategia del Ministerio de Sanidad para fomentar la vida saludable. Se dirigen a una población ya no tan joven. Los matrimonios jóvenes que compraron pisos en el entorno del polígono de La Paz y el inicio de Valdepasillas se han hecho mayores, muchos cuidan de sus padres. En su radio de acción hay dos residencias de ancianos -la del Sepad en La Granadilla y la de las religiosas de los Desamparados- y una tercera privada que abrirá en breve. «Hay gente mayor que cree que a su edad el ejercicio físico no es apropiado». Por eso muchos de los participantes en las escuelas municipales deportivas para mayores se pasaron por el centro de Salud.

Los consejos de paseo o deporte moderado no viene del médico de cabecera. Llegan a través de experiencias personales. El tú a tú resulta más efectivo.

La teoría de Espigares es que cuando uno cuenta a otro que desde que se calza las zapatillas duerme mejor, toma menos pastillas y se siente más ágil el receptor le toma en serio.

Una de las participantes de ayer tiene ochenta y ocho años, y como el resto, estuvo compartiendo sonrisas y consejos con los demás. El deporte es salud, repitió varias veces.

Espigares hace una aclaración importante en estos tiempos de efervescencia de gimnasios y triatlones. No todo el mundo tiene tiempo o simplemente no le gusta, pero todos podemos incorporar la actividad física a nuestro día a día sin necesidad de convertirnos en maratonianos. Ir al trabajo o al supermercado caminando, prescindir del ascensor y subir escaleras o echar mano del coche solo para desplazamientos largos, son hábitos que a largo plazo repercuten también en la salud. Hoy en día ya hay muy pocos trabajos físicos. La mayoría tienen un componente sedentario. Sentados frente al ordenador, atendiendo al público o detrás de un mostrador casi sin moverse. Cualquier rutina de movilidad es un plus de actividad que ayuda a combatir problemas futuros, aventura el médico de La Paz.

Con los colegios

En el entorno del centro de salud de la Paz hay seis colegios. Es la zona de salud con más escolares de la ciudad, según Espigares. Y para este perfil de usuarios también han preparado en los últimos meses varias campañas de salud. Han grabado un vídeo con los chicos para incidir en el lavado de manos y el contagio de enfermedades. Han impartido cursos de reanimación cardiopulmonar básica y primeros auxilios. Cuanta más gente haya preparada para actuar ante una accidentado menos víctimas.

La tendencia en la medicina de Atención Primaria va encaminada a implicar más a los usuarios, insiste el coordinador médico.

El centro de salud no es solo un sitio donde los médicos pasan consulta.