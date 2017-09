Martín Serván quiere convertirse en el próximo secretario del PSOE en Badajoz Martín Serván. : / José Vicente Arnelas Cree que la fallida moción de censura anunciada por Cabezas ha servido para «darle a Fragoso la mayoría absoluta que no logró en las urnas» ROCÍO ROMERO Badajoz Martes, 26 septiembre 2017, 23:41

Habla de unidad y de integración. Pero, sobre todo, habla de la necesidad de que el PSOE vuelva a ser un partido mezclado con la sociedad de Badajoz. Que esté representado en todos los sectores, desde la sanidad a la enseñanza, pasando por las asociaciones de vecinos. Que sirva de correa de transmisión de los pacenses y sus necesidades para volver a conquistar el voto y alcanzar la Alcaldía.

Ese es el objetivo de Martín Serván, que tiene 57 años y anuncia ahora que dará el paso para convertirse en su secretario local. Entre los militantes socialistas se hablaba de su intención desde hace meses, pero no es hasta ahora cuando se decide a dar el paso. El fin de semana pasado se celebraron las primarias para elegir al secretario provincial, que ganó Rafael Lemus. Y es ahora cuando anuncia su objetivo de convertirse en el jefe de los socialistas pacenses a nivel orgánico. Esta elección interna de los 700 militantes se celebrará a finales de octubre o principios de noviembre.

«El PSOE se ha separado mucho de la sociedad de Badajoz»

Martín Serván es conocido de sobra por los socialistas, dado que lleva muchos años como militante y ha ocupado algunos cargos. Fue concejal, por ejemplo, en Carmonita en 1983. También ha desempeñado varios puestos por oposición en el área de Economía y de Intervención de la Diputación de Badajoz. Ha sido, también, director de este área hasta que se trasladó recientemente a la diputación cacereña para ostentar el mismo cargo e implantar allí un funcionamiento similar al de la institución pacense.

Martín Serván no tiene ni una mala palabra sobre el actual portavoz municipal, Ricardo Cabezas, ni sobre el actual secretario local, Celestino Vegas. Cree, no obstante, que el PSOE «se ha separado mucho de la sociedad de Badajoz» y advierte que existe una apatía de la ciudad con el Ayuntamiento. Es ahí donde considera que el PSOE debe jugar un papel fundamental en reanimar ese interés. En su opinión, los políticos suelen entrar en una dinámica de grupo y pierden la perspectiva de la sociedad. «Hay apatía porque no se llega a los ciudadanos», argumenta.

Moción de censura

Asegura que apoya la labor de Cabezas en el Ayuntamiento, quien ha declarado en varias ocasiones su interés por presentarse a las primarias a la secretaría local. Por tanto, ambos disputarán ese puesto. En su día Martín Serván estuvo a favor de la fallida moción de censura, aunque advierte que finalmente ha servido «para darle a Fragoso la mayoría absoluta que no consiguió en las urnas». Esto se explica por el bloque creado entre Ciudadanos y el PP en el Ayuntamiento.

Habla, no obstante, de la necesidad de una integración en la agrupación local y de que sus representantes obtengan una mayoría holgada. Advierte que el PSOE sigue fraccionado en Badajoz porque, entre otras cuestiones, Cabezas logró ser el candidato a alcalde por solo tres votos. Subraya que es necesario lograr un partido unido para «volver a cautivar a los pacenses».