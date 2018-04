La maleza invade el nuevo parque de la margen izquierda del Guadiana a su paso por Badajoz 00:46 La maleza extendiéndose por las zonas verdes del nuevo parque. :: / PAKOPÍ La vegetación sin control se ha extendido por las zonas donde se habían colocado plantas e incluso obstaculiza los caminos NATALIA REIGADAS Badajoz Miércoles, 11 abril 2018, 07:43

La falta de mantenimiento está causando estragos en el nuevo parque de la margen izquierda que se inauguró hace solo cuatro meses. La maleza procedente del río y de Circunvalación se ha extendido a las zonas ajardinadas y cubre las zonas verdes que se plantaron hace solo unos meses. Las plantas han crecido tanto que incluso obstaculizan, en algunos puntos, los caminos o el carril bici.

El nuevo parque se ha creado sobre el colector que ha instalado la empresa pública Acuaes (Aguas de las Cuentas de España) en la margen izquierda, desde el Rivillas pasando por Circunvalación y hasta el Puente de la Universidad. Los vecinos lo inauguraron en diciembre cuando se retiraron las vallas de obra y, desde el principio, ha sido bien acogido. Por la mañana hay muchos deportistas, tanto peatones como ciclistas, mientras que por las tardes hay vecinos paseando y también muchos niños.

El problema es que este lugar se ha deteriorado en un corto espacio de tiempo, especialmente las zonas verdes. La maleza ha crecido sin control y ha cubierto las plantas, de pequeño tamaño, que estaban destinadas a decorar los jardines.

Pendiente del contrato

El Ayuntamiento de Badajoz está pendiente de convocar un contrato de mantenimiento para esta zona. El sistema sería similar al del parque de la margen derecha, cuyo mantenimiento depende de Joca. Sin embargo, en el caso de esta nueva zona verde aún no hay fecha para que entre en vigor. Mientras, aseguran desde el Consistorio, están realizando el mantenimiento de la zona con sus propios medios.

Los usuarios, sin embargo, no están conformes con el cuidado que se da a la zona desde que se abrió. «Parece ya campo porque es todo maleza. Es una pena porque se echan a perder las plantas que pusieron y seguro que iba a quedar bonito cuando creciesen. Ahora es volver a empezar, tendrán que arreglarlo», alegó María Victoria Flores, una jubilada que camina cada mañana por este paseo. «Y es maravilloso, pero da mucha pena que no cuidemos las cosas. También los que lo usamos porque se está llenando de basura y no lo limpian», añadió.

La maleza supera el metro y medio en varios puntos. :: / PAKOPÍ

Esta es otra de las quejas recurrentes de los vecinos, que no se retiran los residuos, por lo que el parque se va llenando de desechos. En varios puntos, además, hay acumulación de botellas que muestran que se han hecho botellones en la zona. «Nos lo cargaremos, como todo. Somos así. No sabemos valorar las cosas», indicó ayer Jesús Muñoz, otro deportista que corre por la zona y que señala que también sería necesario una limpieza del Rivillas, ya que produce malos olores.

El problema de mantenimiento de esta zona, recién arreglada, también queda patente al compararla con el tramo más cercano al puente Real. Aunque ambos parques están en la misma orilla, la zona más cercana al puente Real se hizo en la primera obra del río, a la vez que el parque de la otra margen, por lo que su mantenimiento también depende de Joca. Así, en este lugar los jardines sí que están cuidados. Los problemas comienzan al cruzar el puente de la Universidad hacia el de Puerta de Palmas.

Otra cuenta pendiente en este parque es la iluminación, ya que Acuaes entregó la obra sin colocar farolas, pero se comprometió a hacerlo a través de un nuevo contrato. La empresa pública ha asegurado que los focos y las farolas llegarán esta primavera.

La Asociación Cívica Ciudad de Badajoz también ha denunciado la falta de mantenimiento en la zona y, además, ha elevado una solicitud al Ayuntamiento para que limpien los bajos del puente Real. Están cubiertos de pintadas y suciedad y contrastan con el nuevo uso que se quiere dar a la zona.