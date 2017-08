Las malas hierbas siguen creciendo alrededor del baluarte de Santiago 00:38 La vegetación invade la zona de muralla del baluarte. :: c. m. La posibilidad de que la maleza seca provoque un incendio es una de las principales quejas de los vecinos de la zona MARILARA GONZÁLEZ BADAJOZ. Domingo, 27 agosto 2017, 09:12

Las malas hierbas que rodean el baluarte de Santiago, en el barrio de Santa Marina, y el estado del césped son dos de las quejas más recurrentes de los vecinos de esta zona.

Sorprende encontrar maleza en las cercanías de la parte de muralla que está ubicada detrás de la plaza en memoria del General Menacho, ya que la propia muralla se encuentra en buen estado de conservación y no presenta pintadas. Asimismo, la parte inferior del baluarte también aparece cuidada.

Vecinos de la zona aseguran que el hecho de que estas plantas estén secas puede dar lugar a un incendio en cualquier momento. Estos consideran que zonas turísticas como el baluarte de Santiago y la Memoria de Menacho deberían estar mejor cuidadas.

«Es una pena cómo tienen estas zonas. Hoy me he asomado y había personal de limpieza arreglando la plaza, pero todavía quedan bastantes botellas. Sin embargo la zona de la muralla sí está más limpia, las cuadrillas pasan a hacerlo a menudo, aunque las malezas siguen estando aquí», comenta un vecino de la zona que prefiere no dar su nombre.

Los habitantes del barrio aseguran que la dejadez de la zona ha provocado la presencia de jóvenes haciendo botellón. Y por tanto, consideran que solo la Policía puede cambiar esta situación. «En el baluarte no se ponen, pero como se juntan en la plaza, tiran las botellas hacia abajo y caen en el césped», comenta el mismo vecino.

Los paseantes por este enclave aseguran que aunque este césped incluso es regado por unos aspersores, las dimensiones del mismo no son las adecuadas. «Yo paso por aquí a menudo. Cruzo por el camino de piedra que se encuentra entre el césped y la maleza, y las hierbas invaden la zona de paso y te entorpecen cuando vas caminando», asegura Josefa Guerrero, una paseante de la zona.

Por otro lado, es posible ver en la zona excrementos de perros, ya que los dueños suelen usar este sitio para sacar a pasear a sus animales.