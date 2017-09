«Mi lucha ha sido evitar que la enfermedad se la coma» M.F.R. BADAJOZ. Domingo, 24 septiembre 2017, 10:29

Paco y Carmen están a punto de compartir escenario. Su proyecto terapéutico 'Flamenco para recordar' se convertirá en espectáculo. Es la manera del bailaor de hacer realidad el sueño de su madre: ser artista. Sí, a sus 86 años y aquejada de alzhéimer. Su gran frustración fue que no pudo dedicarse al baile. De pequeña, Carmen recibió clases de flamenco hasta que murió su madre. «Mi abuelo dijo que la niña ya no bailaba más, que él no criaba hija pa' puta. Era un pensamiento de su generación, él era flamenco y sabía lo que se cocía», cuenta Paco.

En noviembre, estrenarán su espectáculo en Badajoz y a partir de ahí girarán por Madrid, Málaga y Buenos Aires. «Ella cumple su sueño y yo me siento realizado porque mi carrera vuelva a tomar camino», confiesa. En su espectáculo, madre e hijo entrecruzarán sus historias al compás de malagueñas, tangos y jaleos. «El espectáculo con ella va a ser un riesgo pero a la vez un canto de esperanza a todo el que considere que con esta enfermedad solo hay que esperar el final. Mi lucha siempre ha sido evitar que la enfermedad se la coma, demostrar que puede aportar algo a la sociedad».