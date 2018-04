«Llevamos 11 años sin pértiga y es una pena porque aquí saldría un núcleo nacional» Domingo, 15 abril 2018, 08:58

La pértiga en Badajoz podría tener futuro. El Atletismo Badajoz tiene un grupo de chavales en edad cadete que salta en marcas absolutas. «En Badajoz se podría hacer un núcleo nacional de pértiga porque hay un gran potencial. Algo parecido a Montijo con el martillo, pero es una pena porque no hay colchoneta. Llevamos once años sin pértiga», lamenta Antonio Campos. El entrenador pacense explica que Óscar González, campeón extremeño y con un proyecto fin de carrera en Ciencias del Deporte sobre pértiga, es un valor sin aprovechar para formar a las nuevas generaciones. «En cadete se tuvo que ir a Cáceres para entrenar y está deseando volver para enseñar a los más pequeños. Pero sin colchoneta los pertiguistas no pueden progresar porque no pueden saltar más de dos metros y al final terminan por irse, como Óscar, o lo dejan».