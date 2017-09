Sofía Andrino: «Adopto a perros peligrosos porque sé que nadie lo hace» Sofía Andrino junto a Bécquer y Hope. / CASIMIRO MORENO Esta pacense viajó hace un mes a Madrid para traerse a Bécquer, un Pitbull de un año y medio que padece leishmaniosis SOLEDAD RODRÍGUEZ BADAJOZ Domingo, 3 septiembre 2017, 10:25

«Fui a Madrid exclusivamente para adoptar a Bécquer, mi segundo perro peligroso». Estas son las palabras de Sofía Andrino Sánchez, que desde hace casi un año convive con dos animales potencialmente peligrosos, conocidos como 'PPP'.

Andrino, de 48 años, quiso aumentar su hogar y el pasado mes de noviembre visitó la perrera de Badajoz. Allí encontró a Hope, un fuerte american staffordshire terrier mestizo al que adoptó con poco más de un año de vida. «Le llamé Hope (esperanza en inglés) porque no sabíamos si iba a poder seguir adelante», afirma.

El animal padece de Leishmaniosis desde que nació. Esta grave enfermedad, según comenta Andrino, correspondería al VIH en personas y puede afectar a los órganos internos del animal, o bien manifestarse como una infección cutánea. En ambos casos el perro puede llevar una vida totalmente normal con tratamiento y seguimiento veterinario. Por suerte para Hope, encontró a una familia que puede darle los cuidados que su piel necesita. «Cuando rescaté a Hope, solo tenía cabeza, pesaba en torno a los 15 kilos, era un saco de huesos. Ahora pesa más de 20», rememora su dueña.

La adopción de estos perros potencialmente peligrosos requiere de un costoso papeleo, que incluye una serie de requisitos legales. Es necesario obtener una licencia que se renueva cada cinco años. Para la adquisición de este permiso hay que cumplir una serie de condiciones como ser mayor de edad, no tener antecedentes legales, no haber sido sancionado por infracciones graves y disponer de una capacidad física y psicológica para la tenencia de estos animales. También es necesario poseer la acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a 120.000 euros.

HOY contó la semana pasada cómo la negativa de los pacenses a adoptar este tipo de animales está provocando la saturación de la perrera de la ciudad.

Por eso, la experiencia de Sofía Andrino es tan llamativa. «Yo adopté a estos perros porque puedo y porque sé que nadie lo hace. La gente huye de rellenar papeles cuando yo, en un mes, los obtuve todos», afirma. Su amor por los perros no acaba con la adopción de Hope. El mes pasado viajó a Madrid únicamente para acoger a Bécquer, un pitbull mestizo de año y medio.

Según cuenta Andrino, Bécquer y Hope ya se conocían de antes. «Estaban juntos en la perrera de Badajoz, y ella se quedó preñada de él. Pero luego a ella le provocaron el aborto y la castraron», rememora la dueña. Béquer, que como Hope también padece de leishmaniasis, fue acogido por una perrera madrileña especializada en PPP que quiso tratar su enfermedad.

«Sé que puede parecer una tontería, pero para mí ellos dos debían estar juntos», afirma Andrino.

Así que, después de ver cómo pasaban los meses y que nadie adoptaba a Bécquer, ella cogió su coche junto a Hope y recorrió cientos de kilómetros para ir a buscarlo.

Andrino asegura que cuando Bécquer vio a Hope en la perrera de Madrid se le iluminaron los ojos como si de un enamorado se tratase. «Bécquer se volvió loco en cuanto la vio, sin embargo la primera reacción de ella fue gruñirle. Estoy segura de que al menos Bécquer se acordaba totalmente de ella», afirma.

Ambos perros llegaron a la familia de Sofía en unas condiciones físicas tremendas, pero la delgadez y las heridas en la piel a causa de la Lheishmaniosis fue lo más fácil de curar. Lo más complicado fue educar a ambos canes.

«No han conocido más vida que la perrera, así que llegan 'asalvajados'», afirma Andrino.

La dueña de los canes comenta que a Hope tuvo que llevarla a un centro de adiestramiento, ya que educar a un perro cuando ha alcanzado cierta madurez es bastante complicado. Sin embargo, con Bécquer fue más sencillo.

Andrino, que desconoce cómo fue la vida de ambos animales antes de su internamiento en la perrera, cree que ambos pudieron ser víctimas de malos tratos cuando eran cachorros. «Puede que le retirasen los perros a sus antiguos dueños por no tener la licencia», aventura.

Esa sería la mejor de las opciones pero su actual dueña teme que Béquer fuera utilizado para cazar, ya que luce unas orejas cortadas en pico.

«Puede ser que al no servir para esta actividad sus dueños le abandonasen siendo un cachorro», comenta Andrino.

Además, el american staffordshire podría haber sufrido también maltrato siendo un cachorro, según cuenta su dueña. Así lo sospecha por los comportamientos que mostraba cuando lo adoptaron. «Si levantábamos el brazo para algo, Hope se ponía muy tensa», cuenta.

Más familia

Pero el zoo de Sofía no acaba aquí, desde hace seis años es dueña de una pequeña chihuahua llamada Checa, que con un pequeño ladrido manda callar a los dos grandes canes de inmediato.

«Checa es la que manda, cuando Hope o Bécquer se portan mal, les ladra para reñirles, ella sí que debería ser un PPP», bromea Andrino.

Sofía no se muestra muy conforme con la utilización del término PPP. «Todos somos peligrosos. Checa, a pesar de su pequeño tamaño, podría hacerle daño a un bebé. Te aseguro que es más probable que muerda el chihuahua a alguien a que lo haga Hope o Bécquer», afirma.

Hope, que luce un porte grandioso, con un torso enorme que acompaña a unas patas musculadas y una dentadura que su dueña califica como la de 'Jocker' (el villano enemigo de Batman), es una bestia al lado de Bécquer, de menor tamaño y de un blanco roto con algunas manchas color marrón.

Sin embargo y a pesar de su robusta apariencia, Hope es mucho más tranquila. «Bécquer lleva un mes aquí, aun le falta acostumbrarse, es mucho más nervioso que ella», comenta Andrino.

Según cuenta la dueña de los dos perros, la esbelta estética de los canes asusta a los viandantes. «Cuando voy con alguno de ellos de paseo la gente se cambia de acera. Es algo que entiendo y a la vez no», afirma Andrino.