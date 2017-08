Los lirones de San Francisco no caen en las trampas 01:09 Imagen de uno de los animales en San Francisco. / Hoy El Ayuntamiento ha colocado cuatro trampas en la avenida de Huelva, otras cuatro en el parque de Castelar y tres en el Paseo de San Francisco ROCÍO ROMERO Badajoz Lunes, 14 agosto 2017, 23:49

Ni vivos ni muertos. Los roedores que causaron las quejas de los paseantes de San Francisco han desaparecido sin dejar huella. Explica Antonio Ávila, concejal de Medio Ambiente, que han colocado cepos con alimentos (de los que han comido) y jaulas. Pero los cuerpos no están.

El Ayuntamiento ha colocado cuatro trampas en la avenida de Huelva, otras cuatro en el parque de Castelar y tres en el Paseo de San Francisco. Las han mantenido desde el 19 de julio al 10 de agosto. Y en ninguna han aparecido. Creen que no los han erradicado, pero sí que la población ha descendido. «Y no vamos a bajar la guardia», asevera.

Este diario se hizo eco el domingo de los comentarios de los vecinos, que aseguran que han dejado de ver estos animales.

Antonio Ávila está convencido de que no son ratas, sino lirones. El acervo popular tacha a estos últimos de dormilones, pero Ávila da otra característica de su comportamiento: tienen mucha cara. «La diferencia que tiene con la rata es que esta se esconde y no sale si hay gente. Sin embargo, el lirón, si tiene que bajar de los árboles a comer, baja y come, y no le importa que haya gente».

Por eso es muy probable que sean lirones los protagonistas de algunos vídeos que se han publicado en las redes sociales en los que se ven animales correteando por el céntrico paseo. «Hemos colocado las jaulas para atraparlos y ver qué animales son, pero como no los hemos cogido ni vivos ni muertos no sabemos lo que son. Lo que sí sabemos es que ya no los vemos. Y que son roedores». Sean ratas o sean lirones, vale la famosa frase del gato Jinks, siempre exhausto detrás de Pixie y Dixie: «Son unos malditos roedores».