Limpian el Parque del Vivero de Badajoz Jueves, 19 octubre 2017, 07:14

Los vecinos de la barriada de Las Moreras y miembros de la plataforma Salvar el Parque Ascensión limpiaron ayer el parque del antiguo vivero. Lo hicieron para llamar la atención sobre el estado de abandono en el que se encuentra esta zona verde de la margen derecha. Los vecinos denuncian que no solo no pueden disfrutar del parque sino que además sufren los inconvenientes de que no se atienda, como la proliferación de bichos o las ramas descontroladas de los árboles.