El Ayuntamiento de Badajoz pide un bacheo urgente de Circunvalación

NATALIA REIGADAS Badajoz Miércoles, 4 abril 2018, 07:53

La Circunvalación se arreglará, pero no se sabe cuándo. La reunión de ayer entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz sobre el mal estado del asfalto de esta vía de titularidad autonómica se cerró con un acuerdo, pero sin una fecha clara. La Administración regional se comprometió a invertir 400.000 euros en asfaltarla y a cambio el Consistorio se quedará con la ronda. Pasará a ser municipal. Sin embargo, los primeros hablan de poner en marcha los trámites para adjudicar la obra mientras que los responsables municipales pidieron una intervención urgente porque insisten que el estado actual de esta calle es un peligro para los vecinos.

La reunión tuvo lugar entre el alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, y el director general de Infraestructuras, José Luis Andrade. El encuentro se precipitó por los baches que se han abierto en Circunvalación en las últimas semanas debido a las lluvias. Tras la aparición de estos daños, el Consistorio exigió a la Junta que reparase los desperfectos, ya que es la titular de esta vía, y la administración regional pidió un encuentro.

Tras la reunión de ayer, la Junta mostró su compromiso de arreglar el asfalto de Circunvalación con un coste cercano a los 400.000 euros. Eso sí, matizó que, a cambio, espera que el Ayuntamiento asuma la titularidad de la vía para que pase a ser municipal. Es decir, repararían la calle, pero quedaría en manos del Consistorio para su mantenimiento posterior.

Desde la Junta afirmaron ayer que existe la intención de intervenir en esta ronda desde el año pasado. «Es una decisión que tomó el director general, José Luis Andrade, a finales de 2017 cuando se planificaron los Presupuestos de este año. Por lo tanto, este tramo se incluyó en el Plan de Conservación de Carreteras que cuenta con 14,5 millones de euros. La reparación del tramo, de 1,7 kilómetros, costará alrededor de 388.449,67 euros», detallaron ayer desde la administración regional.

También insistieron en que es necesario que esta vía pase a manos del Ayuntamiento porque, en la práctica, funciona como una calle de la ciudad y no como una carretera. Prueba de ello, alegaron desde la administración autonómica, es que en 2013 el Consistorio pacense la renombró como Circunvalación Reina Sofía.

Tras este comunicado, HOY consultó a la Consejería de Economía e Infraestructuras sobre la fecha de inicio de la reparación y confirmaron que aún no hay. Indicaron que depende del proceso administrativo. Deben hacer el pliego de condiciones, convocar el concurso, etc.

El alcalde de Badajoz, por su parte, pidió que intervengan de forma urgente aunque sea con un parcheo provisional. «Le he trasmitido que, independientemente de la acción integral, esta vía necesita una actuación de urgencia. Hay unos agujeros muy grandes y no podemos estar así. Es una ronda con la intensidad de tráfico que tiene, con cuatro carriles y a veces se va a más velocidad de la que se debe. Perder el control en un momento y dar un volantazo puede generar un accidente», indicó ayer Francisco Fragoso que recordó que, aunque no gustó a algunos, el Ayuntamiento tiene previsto instalar un radar en esta zona. La carcasa ya está colocada.

Fragoso también aseguró que están dispuestos a asumir la propiedad de la vía, pero insistió en que debe estar totalmente reparada. «Sería un mal alcalde, por no decir un tonto, si me quedase una vía llena de agujeros y al día siguiente, con el dinero de los ciudadanos de Badajoz, me tengo que poner a tapar agujeros», declaró. Indicó que el criterio del Ayuntamiento, sea para recepcionar esta calle pacense o cualquiera, es que sea entregada «en estado de revista, como nueva, para 10 años».

El primer edil también pidió ayer a la Junta que revisen el firme del Puente Real, que es autonómico

El regidor pacense puso como ejemplo los casos de Díaz Ambrona, Carolina Coronado y Nuestra Señora de Bótoa. Estas avenidas fueron asfaltadas por la Junta y pasaron a manos municipales. «Yo tengo el mismo criterio aunque en Mérida gobierne Monago que gobierne Vara. Por lo tanto, lo mismo que le dije al anterior gobierno con Carolina Coronado, ahora lo mismo». A este respecto, Fragoso también pidió a Andrade que revisen el estado del Puente Real, ya que la plataforma también depende de la administración autonómica.

¿De quién son las calles?

En la actualidad en Badajoz quedan unos 18 kilómetros de vías que no son municipales. En la práctica funcionan como calles, pero sobre el papel son carreteras de la Junta, el Estado o la Diputación. El alcalde mostró ayer su disposición para que pasen a ser municipales, pero siempre que estén en buenas condiciones. Eso sí, indicó que hay una excepción, que en ningún caso está dispuesto a recepcionar la BA-20 o autopista. «No mientras no tengamos una ronda que circunvale la ciudad por el sur, mientras tengan que seguir pasando camiones por la ciudad», es decir, hasta que no se construya la Ronda Sur por completo.

La BA-20 es del Ministerio de Fomento, la administración, tras el Ayuntamiento, que más kilómetros de calles tiene en la ciudad. Además de la autopista, es responsable de parte de Ricardo Carapeto, el Puente de la Universidad, la avenida Santo Cristo de la Paz y el tramo urbano de la carretera de Sevilla.

La Junta la sigue en este particular ranking con Circunvalación, los tramos urbanos de la carretera de Valverde y la de Olivenza y tres de los cuatro puentes (el Real, el de Autonomía y el de Palmas).

La Diputación, finalmente, es responsable de Padre Tacoronte y el inicio de la carretera de Campomayor. Cerca de allí está la calle Cardenal Cisneros, en San Fernando, que también es provincial, como la carretera de la Corte.