Julián Quintanilla rodará en Badajoz con Loles León su primer largometraje El cineasta pacense Julián Quintanilla enseña el guión de la que será su primera película. :: hoy El guión de 'La vida entera' ya está listo, y ahora espera poder encontrar financiación para empezar a grabar en octubre MIRIAM F. RUA Domingo, 13 mayo 2018, 09:21

Julián Quintanilla ya tiene entre sus manos 'La vida entera', el guión de la que será su primera película. La ha escrito en Francia, retirado en una casa de campo, donde ha tenido que abrirse en canal para afinar sus recuerdos y plasmarlos en una historia que rodará en su ciudad, Badajoz.

De su mano vendrá su actriz fetiche, Loles León, que volverá a encarnar a 'La Chary'. Y es que su largometraje debut será la continuidad cinematográfica de su exitoso mediometraje 'El mundo entero', que han visto 15.000 espectadores, y que lleva 39 premios durante el año y medio que ha estado de gira.

De nuevo su madre estará en el centro de una historia que tiene mucho de biográfica, y con la que Quintanilla quiere retratar la «lucha infinita y cotidiana de todas mujeres». Concretando más, su primera película -confiesa- «será un monumento a las madres solteras, a su lucha por tener un modelo de familia diferente, y que sean aceptadas por eso».

La película tendrá dos escenas del Carnaval: el desfile de comparsas y el Entierro de la Sardina

Una lucha universal

'La vida entera' es la vida de la niñez de Quintanilla y de su madre, pero a la vez tiene el valor de la universalidad. «Hay un ecosistema real donde, retratando la historia de La Chary, se habla de la lucha contra el machismo y la homofobia... Esa guerra gigantesca que todos hemos vivido y con la que hasta uno de China se puede identificar», dice.

En su reparto, las mujeres llevan el peso de esta historia, pero también -avanza- hay personajes muy bonitos de hombres. Ahora mismo está en el proceso de buscar las caras que interpretarán a sus personajes. Salvo Loles León, que ya está confirmada como protagonista, y él mismo que volverá a ser el Julián adulto, el casting está abierto.

Su primera película se rodará íntegramente en Badajoz y estará ambientada en los años 80. De nuevo, San Roque será el epicentro de su universo, pero esta vez Julián Quintanilla ha ampliado sus localizaciones a otros puntos de la ciudad. «La Chary se moverá mucho con su mini rojo» -bromea-, y avanza una escena muy potente en Puerta de Palmas y otra en San Francisco.

La historia, ambientada en los años 80, será «un monumento a las madres solteras»

El Carnaval también tendrá su espacio en 'La vida entera', cumpliendo así lo que anunció cuando hace dos años acompañó a Loles León en el pregón de la fiesta. Quintanilla retratará dos momentos grandes: el desfile de comparsas y el Entierro de la Sardina».

«El Carnaval va a estar en la película de forma natural, porque forma parte de la historia y del conflicto de la Chary. No he tenido que buscar ninguna excusa para incluirlo en el guión», cuenta y añade: «El cine representa la cultura de un pueblo y me gustaría que el Carnaval, que también es una fiesta muy universal, quede muy bien retratado».

La fiesta de febrero será una de las escenas más multitudinarias y espectaculares de su primer largometraje. El cineasta quiere juntar a 3.000 personas en la calle para recrear con la máxima fidelidad el ambiente del desfile del domingo de Carnaval, donde las comparsas serán las protagonistas. «Quiero una escena muy de Hollywood», confiesa.

El Entierro de la Sardina de San Roque será el otro plato fuerte del Carnaval elegido para enmarcar una de las escenas de la película. Aquí, la idea de Quintanilla es que cante una murga.

Para este despliegue, dice el cineasta va a pedir la colaboración del mundo del Carnaval y de toda la ciudad, para que busquen en sus altillos y trasteros los disfraces de los 80 y participen en su película.

En estos meses buscará la financiación necesaria para arrancar el rodaje. Su deseo es poder empezar a grabar el próximo mes de octubre. Será entonces cuando se ponga al frente de la dirección de la que será su primera película. «Me veo más preparado que nunca», asegura.

Dice que es ahora, con sus 42 años, cuando se siente con la seguridad suficiente para encarar este proyecto. «Le doy gracias al cielo por haber esperado tanto, porque me pilla muy maduro y eso le va a venir muy bien a la película».