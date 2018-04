Los jóvenes de la Hernán Cortés quieren salvar a 5.000 niños de la malaria Un grupo de residentes en la Hernán Cortés, con la pancarta de Stop Malaria. :: Pakopí Llevan desde principio de curso recogiendo fondos y ahora preparan una carrera solidaria para financiar las terapias de Médicos Sin Fronteras ANTONIO GILGADO Badajoz Lunes, 23 abril 2018, 08:49

La malaria mató en el año 2017 a 441.000 personas, la inmensa mayoría niños que viven en la zona subsahariana de África. Médicos Sin Fronteras combate el paludismo en países como Níger, República Democrática del Congo o Angola . Es la enfermedad más frecuente en los hospitales de la oenegé, que trata cada año a más de dos millones y medio de contagiados. Según la OMS, cada año se registran 216 millones de casos.

Los menores de cinco años y las embarazadas centran la prioridad porque son los más vulnerables al parásito que transmiten los mosquitos.

En Badajoz, la lucha contra la malaria la lideran los jóvenes de la Residencia Universitaria Hernán Cortes. En este centro dependiente de la Diputación de Badajoz viven este curso 148 jóvenes de la provincia. Desde el pasado otoño organizan rifas, venden pulseras y recogen donativos cada vez que actúan con el grupo de teatro. Todo el dinero va a la misma cuenta y el objetivo es que a final de curso haya 20.000 euros. El dinero se entregará a Médicos Sin Fronteras para comprar antipalúdicos eficaces y seguro que previenen complicaciones potencialmente mortales.

Los jóvenes viven gratis en la residencia y buscan que el esfuerzo de Diputación revierta de forma solidaria

Antonio Castro es el subdirector de la Hernán Cortés. Todos los años, explica, suelen promover campañas solidarias entre sus residentes. Hay donaciones de sangre, recogida de alimentos o colaboracines con alguna oenegé. Pero en la lucha contra la malaria se han involucrado más porque los chicos lo asumen como una forma de responder ante una sociedad que les permite vivir en la Hernán Cortés sin pagar nada. «Este año hemos empezado a ser gratuita y en las reuniones conjuntas de principio de curso hubo unanimidad en que el esfuerzo revertiera en la sociedad».

Entre las causas que barajaron apadrinar optaron finalmente por la malaria. A los chicos les motiva que cada tratamiento cuesta entre tres y cuatro euros. Echando cuentas, el objetivo que se pusieron fue llegar a los 20.000 euros. «Saben que van a salvar muchas vidas y por eso están muy involucrados». Siguen vendiendo pulseras y han conseguido sumar a la campaña a algunos ayuntamientos y organismos de la Diputación como el Organismo Autónomo de Diputación.

Tienen en cartera organizar una carrera popular en la que la cuota de los participantes se dedique a la hucha común. Según cuenta Antonio Castro, en breve se reunirán con el concejal de Deportes para ultimar los permisos y el recorrido final de la prueba, previsiblemente en la Margen Derecha.

El grupo de teatro de la residencia ejerce también de altavoz de la campaña. En cada representación piden al público un donativo y explican su particular lucha. Algunos de los residentes presentaron la iniciativa la semana pasada al presidente de la Diputación de Badajoz. Tras la reunión, Miguel Ángel Gallardo se comprometió a aportar a final de curso el dinero restante hasta los 20.000 euros en caso de que no lleguen a su objetivo. Antonio Castro cree que todavía es pronto para vaticinar si finalmente llegarán o no a los veinte mil euros. Todavía están en marcha algunos sorteos, queda pendiente la carrera popular y es muy probable que en este último trimestre se sumen más entidades públicas.

En punto muerto

El informe mundial de la malaria que publicó la OMS el pasado otoño muestra que la lucha contra esta enfermedad ha llegado a un punto muerto ya que, a pesar de los esfuerzos, las infecciones han aumentado y no ha conseguido reducirse el número de muertos.

Entre los países más afectados se encuentran Nigeria, Congo, Mozambique y Ghana con el 50% de los casos. Se calcula que cada dos segundos hay una víctima mortal de malaria en el mundo y que el 90% de los fallecimientos ocurren en la región de África Subsahariana.