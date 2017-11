José Pizarro, el chef español que triunfa en Londres, hoy es mi profe José Pizarro antes de su conferencia en el IES San Fernando de Badajoz. / CASIMIRO MORENO El cocinero cacereño ofreció este miércoles una conferencia para los alumnos de hostelería del IES San Fernando de Badajoz NATALIA REIGADAS Badajoz Miércoles, 29 noviembre 2017, 23:47

José Pizarro se marchó hace 18 años a Londres sin hablar nada de inglés. Quería aprender en las grandes cocinas de la ‘City’, pero solo le ofrecían puestos de friegaplatos por no conocer el idioma. Entró a trabajar en un restaurante español y decidió que ese sería su reto, que en Inglaterra conociesen nuestras recetas. Hoy en día tiene cuatro restaurantes en Londres y este miércoles le contó su logro a los estudiantes de hostelería del IES San Fernando de Badajoz. Por un día el chef entró a las aulas para ser profesor.

Por los pasillos del instituto pacense José Pizarro no pasaba desapercibido. Para los jóvenes que sueñan con seguir sus pasos ver esta celebridad en sus clases era una oportunidad, por ejemplo, para hacerse una foto de recuerdo.

La relación de este chef nacido en Cáceres con el IES San Fernando comenzó el curso pasado, cuando siete alumnos de este centro viajaron a Londres durante dos meses para aprender en sus restaurantes. La beca formativa forma parte del programa ‘Erasmus +’, un programa europeo que trata de impulsar las perspectivas laborales de los estudiantes.

En el caso de los siete pacenses que se beneficiaron el año pasado, el proyecto funcionó. Seis de ellos siguen vinculados a la hostelería como estudiantes o trabajando en cocinas. Tampoco olvidan la oportunidad que tuvieron de conocer el trabajo de José Pizarro de cerca y también descubrir Londres. «Lo mejor fue ver una ciudad completamente diferente, globalizada, con gente de todos los rincones del mundo», dijo este día 29 Víctor Manuel Fernández, uno de los becados.

Javier Cardoso, de 20 años, asegura que le encantó la experiencia, pero aún tiene dudas sobre dedicarse a la hostelería porque explica que el sector es muy duro y competitivo. «Es muy exigente, pero muy gratificante. Lo que más me gusta es el servicio a las personas».

Este miércoles José Pizarro se reencontró con estos estudiantes. «Me he emocionado al verlos. Fue muy bonito tenerles dos meses allí». Y también conoció al resto de escolares de hostelería y les lazó un mensaje. Es cierto que es una profesión dura que exige mucho, pero que merece la pena conocer. Su principal consejo para los que quieren ser cocineros es «que disfruten». También les indicó que es una oportunidad. «Por ejemplo para ver mundo. Yo gracias a esto he conocido gran parte del mundo».

Pizarro también explicó cómo es una cocina profesional, que se caracteriza por un ritmo intenso. «Cuando estuvieron los estudiantes no solo aprendieron cocina, sino la vida real porque ellos aún son estudiantes. Vieron que una cocina no es ‘ja, ja , ja’ sino que hay que esforzarse mucho. No hay sitio para las tonterías».

En el futuro Pizarro se plantea tener un negocio también en su tierra. Piensa en un hotel gourmet con el que poder sorprender a sus paisanos y, a la vez, tener un lugar al que volver cuando visita su tierra, que le encanta.

Los docentes del IES San Fernando agradecieron al chef extremeño su visita. La directora del centro, Yolanda Sansón, indicó que poder contar con su ayuda es una oportunidad de oro para sus alumnos y destacó que este cocinero siempre se ha mostrado dispuesto para colaborar con ellos.